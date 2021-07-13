"Небезпечна тенденція": у ВООЗ не радять змішувати різні вакцини від COVID-19

Фахівці не мають точних даних, як саме комбінування вакцин від COVID-19 різних виробників впливає на організм людини.

Всесвітня організація охорони здоровʼя не рекомендує змішувати та підбирати вакцини проти COVID-19 від різних виробників, повідомила головна наукова співробітниця ВООЗ Сумʼя Свамінатан.

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За її словами, комбінування різних вакцин від COVID-19 — небезпечна тенденція.

На сьогоднішній день мало даних про те, як саме змішування вакцин від коронавірусу різних виробників впливає на організм людини, тому у ВООЗ рекомендують комбінувати препарати в рамках імунізації.

"Це трохи небезпечна тенденція. Ми знаходимося в зоні відсутності даних і доказів у тому, що стосується змішування і збігів… У країнах буде хаос, якщо громадяни почнуть вирішувати, коли і хто отримуватиме другу, третю і четверту дозу", — цитує Reuters головну наукову співробітницю ВООЗ.

Питання про проходження ревакцинації від COVID-19 має вирішуватися на основі наукових даних, а не заявах "компаній, які говорять, що необхідна третя доза".

Сумʼя Свамінатан на брифінгу додала, що повного курсу вакцинації щепленнями, які схвалені ВООЗ, достатньо для захисту організму від коронавірусної інфекції.

Раніше Фокус повідомляв, що в ЄС вперше позитивно оцінили змішування вакцин проти COVID-19. Комбінувати вакцини різних виробників для молодих людей почали для зниження ризику виникнення тромбів, а успішні дослідження проводилися в Іспанії і Німеччини.

Також Фокус розповідав, що у ВООЗ і раніше закликали не комбінувати вакцини від COVID-19. Керівниця департаменту імунізації ВООЗ Кейт ОʼБраєн попереджала, що наслідки застосування різних вакцин наразі не вивчені, а експерти мають тільки дозвільну рекомендацію після змішування вакцин Pfizer та AstraZeneca.