"Поверне у самісінький початок": ВООЗ попередила про загрозу появи нового штаму COVID-19

Тедрос Аданом Гебреїсус вважає, що чим більше варіантів коронавірусу, тим вищий шанс, що один із них "викрутиться" від вакцин.

У світі може зʼявитися штам коронавірусу, більш небезпечний, ніж дельта.

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Про це під час виступу на 138-й сесії Міжнародного олімпійського комітету заявив директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Аданом Гебреїсус, інформує ТАСС.

"Чим ширше поширення вірусу, тим більше його варіантів зʼявиться з потенціалом стати ще більш небезпечними, ніж дельта-варіант. Чим більше варіантів, тим вищий шанс, що один із них зможе ухилитися від вакцин — і ми всі повернемося в самісінький початок", — вважає він.

За словами глави ВООЗ, йому часто ставлять запитання, коли закінчиться пандемія.

"Пандемія — це випробування, світ із ним не справляється. За час мого виступу сто людей помруть від COVID-19", — зазначив Гебреїсус.

Директор ВООЗ висловив думку, що зупинити пандемію, а також "перезапустити" світову економіку дозволить вакцинація 70% населення кожної держави до середини 2022 року.

"Якщо ми зуміємо досягти цих показників, ми не тільки зможемо зупинити пандемію, а й зможемо запустити світову економіку", — резюмував Гебреїсус, додавши, що для реалізації цієї мети необхідні 11 мільярдів доз вакцини від коронавірусної інфекції.

Раніше Тедрос Аданом Гебреїсус заявляв, що нова хвиля COVID-19 викликана дедалі більшою соціальною взаємодією і пересуванням людей між країнами, а дельта штам коронавірусу провокує зростання кількості заражень коронавірусом у світі.

Також у Всесвітній організації охорони здоровʼя не рекомендували змішувати і підбирати вакцини проти COVID-19 від різних виробників.

Чи знадобляться бустерні дози вакцини, чи будуть в Україні вакцинувати домашніх тварин і коли українці, щеплені препаратом Covishield, зможуть вʼїжджати в усі країни Євросоюзу. Про це Фокус поговорив з Ігорем Кузіним, заступником міністра охорони здоровʼя і головним санітарним лікарем країни, епідеміологом Андрієм Александріним і лікарем-інфекціоністом Юрієм Жигарєвим.