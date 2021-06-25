Первый случай в Европе: "лямбда"-штамм коронавируса добрался до Британии

В стране третий лень наблюдается рост числа заболевших COVID-19. Новый штамм впервые был обнаружен в Перу, после чего он распространился на Эквадор и Аргентину.

Новый вариант коронавирусной инфекции под названием "лямбда"-штамм, массово диагностируемый в Южной Америке, впервые был зафиксирован в Великобритании.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как информирует The Sun, ссылаясь на министерство здравоохранения страны, в Британии уже документально подтверждено шесть случаев заболевания "лямбда"-вариантом COVID-19. Уточняется, что все случаи связаны с заграничными поездками.

Издание пишет, что ВОЗ классифицировала "лямбда-штамм" как вариацию, которая требует пристального наблюдения, поскольку эта мутация более заразна и способна усилить резистентность к антителам.

Также сообщается, что в Перу, где новый штамм коронавирусной инфекции был зафиксирован впервые, на сегодняшний день более чем у 81% заболевших именно "лямбда"-вариант.

Кроме Чили, этот штамм распространен в Аргентине и Эквадоре.

Отметим, в Великобритании в пятницу, 25 июня зафиксированы 15 810 новых случаев заболевания коронавирусом.

По информации The Guardian, такой всплеск заболеваемости фиксируется третий день подряд.

Так, 24 июня в стране произошло 16 703 новых случаев, 23 июня – 16 135. Это самое большое число заболевших с 6 февраля текущего года.

Ранее сообщалось, что власти Израиля на фоне роста числа заразившихся коронавирусом с 25 июня вновь ввели обязательное ношение масок в закрытом пространстве.

В свою очередь, правительство Украины утвердило рекомендации СНБО по противодействию индийскому штамму коронавирусной инфекции (дельта-штамм).

А заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская призвала украинцев защищаться от индийского штамма "Дельта", который считает в три раза заразнее остальных.