Перший випадок у Європі: "лямбда"-штам коронавірусу дістався до Британії

В країні третій лінь спостерігається зростання кількості хворих COVID-19. Новий штам вперше виявили в Перу, після чого він поширився на Еквадор і Аргентину.

Новий варіант коронавірусної інфекції під назвою "лямбда"-штам, який масово діагностується в Південній Америці, вперше був зафіксували у Великобританії.

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Як інформує The Sun, посилаючись на міністерство охорони здоровʼя країни, в Британії вже документально підтверджено шість випадків захворювання "лямбда"-варіантом COVID-19. Уточнюється, що всі випадки повʼязані із закордонними поїздками.

Видання пише, що ВООЗ класифікувала "лямбда"-штам як варіацію, яка вимагає пильного спостереження, оскільки ця мутація заразніша і здатна посилити резистентність до антитіл.

Також повідомляється, що в Перу, де новий штам коронавірусної інфекції був зафіксований вперше, на сьогодні більше ніж у 81% хворих саме "лямбда"-варіант.

Крім Чилі, цей штам поширений в Аргентині та Еквадорі.

Зазначимо, у Великобританії в пʼятницю, 25 червня зафіксовано 15 810 нових випадків захворювання коронавірусом.

За інформацією The Guardian, такий сплеск захворюваності фіксується третій день поспіль.

Так, 24 червня в країні було 16 703 нових випадків, 23 червня — 16 135. Це найбільша кількість захворілих з 6 лютого поточного року.

Раніше повідомлялося, що влада Ізраїлю на тлі зростання числа тих, що заразилися коронавірусом, з 25 червня знову ввела обовʼязкове носіння масок у закритому просторі.

Зі свого боку, уряд України затвердив рекомендації РНБО з протидії індійському штаму коронавірусної інфекції (дельта-штам).

А завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська закликала українців захищатися від індійського штаму дельта, який вважає утричі заразнішим за інші.