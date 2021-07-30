Астрономы впервые измерили скорость вращения планет в давно известной системе на расстоянии 129 световых лет от нас

Звездная система HR 8799 открыта еще в 2008 году, но о ее планетах до сих пор было известно немного.

Обнаруженная в 2008 году Обсерваторией Кека и Обсерваторией Джемини на Гавайях, звездная система HR 8799, которая находится на расстоянии 129 световых лет от нас имеет четыре так называемых супер-Юпитера, планеты, каждая из которых массивнее Юпитера. HR 8799 – это одна из первых планетных систем, которые были обнаружены наземными телескопами напрямую. Но о скорости вращения этих планет, от которых зависит продолжительность дня и ночи, не было ничего известно. Фактически данные о скорости вращения имеется только относительно небольшого количества из тысяч обнаруженных экзопланет, сообщает phys.org

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Новые данные удалось получить благодаря научно-технической группе из Обсерватории Кека, которая разработала прибор под названием Keck Planet Imager and Characterizer (KPIC). Введенный в эксплуатацию в 2020 году, прибор может наблюдать с чрезвычайно высоким спектральным разрешением ранее обнаруженные экзопланеты. KPIC обеспечивает разрешение, достаточное для определения скорости вращения планет.

Исследование показало, что минимальные скорости вращения двух планет в системе HR 8799, известных как HR 8799 d и HR 8799 e, составляют 10,1 км/с и 15 км/с соответственно. Это означает, что продолжительность дня на них может составлять от трех до 24 часов, как на Земле, в зависимости от наклона планет, который в настоящее время не определен. Для сравнения, Юпитер имеет скорость вращения около 12,7 км/с, а один день на Юпитере длится почти 10 часов.

Ученые также смогли установить верхний предел скорости вращение для третьей планеты, HR 8799 c, который составляет менее 14 км/с. Скорость вращения четвертой планеты, HR 8799 b, определить не удалось.

Данные о скорости вращения планет дают важные подсказки относительно того, как они образовались.

"С помощью KPIC мы смогли получить изображения с самым высоким спектральным разрешением, из когда-либо полученных для экзопланет HR 8799", — говорит Джейсон Ван из Калифорнийского технологического института. "Это позволяет нам изучать их более детально и открывает путь к более глубокому пониманию не только того, как сформировались эти четыре планеты, но и того, как газовые гиганты в целом развиваются во Вселенной".

Напоминаем, что астрономы впервые напрямую увидели ближайшую к нам планету в уникальной звездной системе. Экзопланета COCONUTS--2b — холодный массивный газовый гигант, вращающийся вокруг своей звезды на большом расстоянии.