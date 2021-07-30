Астрономи вперше виміряли швидкість обертання планет у давно відомій системі на відстані 129 світлових років від нас

Зоряна система HR 8799 відкрита ще у 2008 році, але про її планети досі було відомо небагато.

Виявлена у 2008 році Обсерваторією Кека й Обсерваторією Джеміні на Гаваях, зоряна система HR 8799, яка розташована на відстані 129 світлових років від нас, має чотири так званих супер-Юпітери, планети, кожна з яких масивніша за Юпітер. HR 8799 — це одна з перших планетних систем, які були виявлені наземними телескопами безпосередньо. Але про швидкість обертання цих планет, від яких залежить тривалість дня і ночі, не було нічого відомо. Фактично дані про швидкість обертання є тільки відносно невеликою кількістю з тисяч виявлених екзопланет, повідомляє phys.org.

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Нові дані вдалося отримати завдяки науково-технічній групі з Обсерваторії Кека, яка розробила прилад під назвою Keck Planet Imager and Characterizer (KPIC). Введений в експлуатацію у 2020 році, прилад може спостерігати з надзвичайно високим спектральною роздільною здатністю за раніше виявленими екзопланетами. KPIC забезпечує достатню роздільну здатність для визначення швидкості обертання планет.

Дослідження показало, що мінімальні швидкості обертання двох планет у системі HR 8799, відомих як HR 8799 d і HR 8799 e, становлять 10,1 км/с і 15 км/с відповідно. Це означає, що тривалість дня на них може становити від трьох до 24 годин, як на Землі, залежно від нахилу планет, який наразі не визначено. Для порівняння, Юпітер має швидкість обертання близько 12,7 км/с, а один день на Юпітері триває майже 10 годин.

Учені також змогли встановити верхню межу швидкості обертання для третьої планети, HR 8799 c, який становить менше 14 км/с. Швидкість обертання четвертої планети, HR 8799 b, визначити не вдалося.

Дані про швидкість обертання планет дають важливі підказки щодо того, як вони утворилися.

"За допомогою KPIC ми змогли отримати зображення з найвищою спектральною роздільною здатністю, з коли-небудь отриманих для екзопланет HR 8799", — говорить Джейсон Ван з Каліфорнійського технологічного інституту. "Це дозволяє нам вивчати їх більш детально і відкриває шлях до більш глибокого розуміння не тільки того, як сформувалися ці чотири планети, а й того, як газові гіганти в цілому розвиваються у Всесвіті".

Нагадуємо, що астрономи вперше безпосередньо побачили найближчу до нас планету в унікальній зоряній системі. Екзопланета COCONUTS — 2b — холодний масивний газовий гігант, що обертається навколо своєї зірки на великій відстані.