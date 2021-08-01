Мальчик из Турканы: кто он такой и почему Google посвятил ему новый дудл

1 августа поисковик Google назвал "Днем мальчика из Турканы". Именно в августе 1984 года был найден почти полный скелет представителя вида Homo ergaster.

37 лет назад, в августе 1984 года, кенийский антрополог Камойя Кимеу обнаружил небольшой фрагмент лобной кости черепа, принадлежащий гоминиду, в Кении в галечных отложениях высохшего русла реки Нариокотоме, примерно в 5 км к западу от озера Туркана. В последствии ученые нашли множество разрозненных костей, часть из которых принадлежала этому предку человека, сообщает australian.museum

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[ + – ] Дудл посвященный мальчику из Турканы Фото: Скриншот

Собранные воедино кости, представили более чем наполовину сохранившийся скелет человекообразного существа — судя по размерам, ребенка, возрастом 8 -10 лет. Жил этот ребенок около 1,6 миллиона лет назад.

[ + – ] Скелет мальчика из Турканы Фото: wikipedia

Ученые отнесли данную находку к виду Homo erectus – человек прямоходящий, который является непосредственным предком современного человека. Но некоторые ученые признали в этом гоминиде представителя предшествующего прямоходящим людям представителя вида Homo ergaster – человек работающий.

В результате исследований ученые определили, что рост "мальчика из Турканы" составлял 1 метр 60 сантиметров и весил он 48 килограммов.

Его позвоночник был поврежден, что привело к небольшому искривлению и, вероятно, замедлению движений. Возможно, это способствовало его смерти, хотя причина его смерти в таком молодом возрасте неизвестна.

[ + – ] Реконструкция лица взрослого представителя Homo ergaster Фото: wikipedia

Homo ergaster был первым из наших предков, который больше походил на современных людей. Эти люди, как правило, были высокими и стройными. Не все ученые принимают это название вида, некоторые до сих пор предпочитают использовать термин африканский Homo erectus. Новый термин для определения еще одного вида человека Homo ergaster был впервые предложен в 1975 году.

Почти 90% скелета "мальчика из Турканы" было восстановлено, что предоставило ученым ценную информацию о размере, пропорциях и развитии этого вида. У мальчика из Турканы было высокое стройное тело, приспособленное для ходьбы по обширным равнинам саванны. У него также было лицо, более похожее на человеческое, с выступающим наружу носом и более крупной черепной коробкой.

Тематические рисунки Google или дудлы — это своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице Google.

[ + – ] Первый дудл от Google Фото: wikipedia

Первым тематическим рисунком была "Горящий человек", эмблема фестиваля, который проходит в штате Невада (США) в пустыне Блэк-Рок. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые поехали на фестиваль, таким образом сообщили о своем временном отсутствии. Эта идея пришлась пользователям по душе и дудлы появляются теперь каждый день.

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