Хлопчик з Туркани: хто він такий і чому Google присвятив йому новий дудл

1 серпня пошуковик Google назвав "Днем хлопчика з Туркани". Саме в серпні 1984 був знайдений майже повний скелет представника виду Homo ergaster.

37 років тому, в серпні 1984 года, кенійський антрополог камою Кімі виявив невеликий фрагмент лобової кістки черепа, що належить гоминиду, в Кенії в галькових відкладах висохлого русла річки Нариокотоме, приблизно в 5 км на захід від озера Туркана. Надалі вчені знайшли безліч розрізнених кісток, частина з яких належала цьому предку людини, повідомляє australian.museum

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[ + – ] Дудл присвячений хлопчикові з Туркана Фото: Скриншот

Зібрані воєдино кістки, представили більш ніж наполовину збережений кістяк людиноподібної істоти — судячи з розмірів, дитини, віком 8 -10 років. Жив ця дитина близько 1,6 мільйона років тому.

[ + – ] Скелет хлопчика з Туркана Фото: wikipedia

Вчені віднесли дану знахідку до виду Homo erectus — людина прямоходяча, який є безпосереднім предком сучасної людини. Але деякі вчені визнали в цьому гомініди представника попереднього прямоходящим людям представника виду Homo ergaster — людина працює.

В результаті досліджень вчені визначили, що зростання "хлопчика з Туркана" становив 1 метр 60 сантиметрів і важив він 48 кілограмів.

Його хребет був пошкоджений, що призвело до невеликого викривлення і, ймовірно, уповільнення рухів. Можливо, це сприяло його смерті, хоча причина його смерті в такому молодому віці невідома.

[ + – ] Реконструкція особи дорослого представника Homo ergaster Фото: wikipedia

Homo ergaster був першим з наших предків, який більше скидався на сучасних людей. Ці люди, як правило, були високими і стрункими. Не всі вчені приймають цю назву виду, деякі до цих пір вважають за краще використовувати термін африканський Homo erectus. Новий термін для визначення ще одного виду людини Homo ergaster був вперше запропонований в 1975 році.

Майже 90% скелета "хлопчика з Туркана" було відновлено, що надало вченим цінну інформацію про розмір, пропорціях і розвитку цього виду. У хлопчика з Туркана було високе струнке тіло, пристосоване для ходьби по великих рівнин савани. У нього також було обличчя, більш схоже на людське, з виступаючим назовні носом і більшої черепною коробкою.

Тематичні малюнки Google або дудли — це своєрідні листівки з нагоди знаменних подій, які з'являються на головній сторінці Google.

[ + – ] Перший дудл від Google Фото: wikipedia

Першим тематичним малюнком була "Палаюча людина", емблема фестивалю, який проходить в штаті Невада (США) в пустелі Блек-Рок. Засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін, які поїхали на фестиваль, таким чином повідомили про свою тимчасову відсутність. Ця ідея припала користувачам до душі і дудли з'являються тепер кожен день.

Нагадуємо, що в Угорщині в урні 4000-річної давності виявлені обвуглені останки жінки, вагітної двійнею. Під час розкопок на березі Дунаю археологи виявили 525 кремаційних урн древньої культури Ватя.