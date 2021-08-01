Живет уже 3000 лет. Ученые раскрыли секреты растения, которое "не может умереть"

Растение из африканской пустыни может жить тысячи лет в условиях невыносимой жары и с почти полным отсутствием воды.

События, происходящие в геноме растения, которое называется Вельвичия, предоставили ему возможность выживать в жутких условиях пустыни в течение тысяч лет, сообщает nytimes.com

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В пустыне Намиб, котороя находится на территории африканских стран Ангола и Намибия выпадает менее 5 см осадков в год, но здесь растет одно из самых долгоживущих растений на планете – Вельвичия.

На языке африкаанс растение называют tweeblaarkanniedood, что означает "два листа, которые не могут умереть". Действительно у Велвичии растет только два листа, и растут в течении всей жизни, на протяжении тысячелетий.

"У большинства растений листья вырастают сразу и останавливаются в развитии", — говорит Эндрю Лейтч, генетик растений из Лондонского университета королевы Марии. "А это растение может жить тысячи лет и никогда не перестает расти. Когда оно перестает расти, оно умирает".

Считается, что некоторым из самых крупных растений более 3000 лет.

[ + – ] Вельвичия может достигать очень больших размеров. Фото: wikipedia

С тех пор, как Вельвичию впервые обнаружили, она не перестает удивлять биологов, в том числе Чарльза Дарвина и ботаника Фридриха Вельвича, в честь которого названо растение. Говорят, что, когда Вельвич впервые наткнулся на это растение в 1859 году, "он ничего не мог сделать, кроме как встать на колени смотреть на нее, чтобы убедиться, что это растение не плод его воображения".

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые сообщают о некоторых генетических секретах, лежащих в основе уникальной формы Вельвичии, ее чрезвычайного долголетия и невероятной устойчивости к условиям окружающей среды.

[ + – ] Крупнейшая известная Вельвичия высотой в 1,4 м и диаметром более 4 м, возраст — около 1500 лет. Фото: wikipedia

Они обнаружили некоторые особенности в генах, контролирующих рост, метаболизм клеток, и позволяют растению жить долго и не испытывать трудностей от высокой температруры и отсутствмя воды.

Джим Либенс-Мак, биолог растений из Университета Джорджии, не участвовавший в исследовании, сказал, что оно "дает нам основу для лучшего понимания того, как Вельвичия делает все эти безумные вещи, которые она делает". Геном Вельвичии отражает засушливое и бедное питательными веществами окружение растения. И его генетическая история, кажется, соответствует истории пустыни, говорят ученые.

Напоминаем, что по мнению ученых, стабильный климат Земли сформировался благодаря распространению наземных растений.