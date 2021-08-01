Живе вже 3000 років. Вчені розкрили секрети рослини, яка "не може померти"

Рослина з африканської пустелі може жити тисячі років в умовах нестерпної спеки і з майже повною відсутністю води.

Події, що відбуваються в геномі рослини, яка називається Вельвічія, надали їй можливість виживати в жахливих умовах пустелі протягом тисяч років, повідомляє nytimes.com

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У пустелі Наміб, яка знаходиться на території африканських країн Ангола і Намібія випадає менше 5 см опадів на рік, але тут росте одна з найбільш довгоживучих рослин на планеті — Вельвічія.

Мовою африкаанс рослину називають tweeblaarkanniedood, що означає "два листа, які не можуть померти". Дійсно у Велвічіі зростає тільки два листа, і ростуть вони протягом всього життя, на протязі тисячоліть.

"У більшості рослин листя виростають відразу і зупиняються в розвитку", — говорить Ендрю Лейтч, генетик рослин з Лондонського університету королеви Марії. "А ця рослина може жити тисячі років і ніколи не перестає рости. Коли воно перестає рости, воно вмирає".

Вважається, що деяким з найбільших рослин більше 3000 років.

[ + – ] Вельвічія може досягати дуже великих розмірів. Фото: wikipedia

З тих пір, як Вельвічія вперше виявили, вона не перестає дивувати біологів, в тому числі Чарльза Дарвіна і ботаніка Фрідріха Вельвічія, в честь якого названо рослину. Кажуть, що, коли Вельвічія вперше натрапив на цю рослину в 1859 році, "він нічого не міг зробити, крім як стати на коліна дивитися на неї, щоб переконатися, що ця рослина не плід його уяви".

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications, вчені повідомляють про деякі генетичних секрети, що лежать в основі унікальної форми Вельвічія, її надзвичайного довголіття і неймовірною стійкості до умов навколишнього середовища.

[ + – ] Найбільша відома Вельвічія висотою в 1,4 м і діаметром більше 4 м, вік — близько 1500 років. Фото: wikipedia

Вони виявили деякі особливості в генах, що контролюють ріст, метаболізм клітин, і дозволяють рослині жити довго і не зазнавати труднощів від високої температрури і отсутствмя води.

Джим Лібенс-Мак, біолог рослин з Університету Джорджії, яка не брала участі в дослідженні, сказав, що воно "дає нам основу для кращого розуміння того, як Вельвічія робить всі ці божевільні речі, які вона робить". Геном Вельвічія відображає посушливе і бідне поживними речовинами оточення рослини. І його генетична історія, здається, відповідає історії пустелі, кажуть вчені.

Нагадуємо, що на думку вчених, стабільний клімат Землі сформувався завдяки поширенню наземних рослин.