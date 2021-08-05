Гори, гори ясно. Астронавт на МКС снял, как пылает в атмосфере российский модуль "Пирс" (видео)

Томас Песке решил увековечить для истории момент падения уже ненужного модуля Международной космической станции.

Французский астронавт Томас Песке наблюдал с МКС, как после 20 летней службы на станции в качестве стыковочного отсека, российский модуль "Пирс" отправился на кладбище космических кораблей в Тихом океане. Более того, он заснял это событие на видео, сообщает space.сom

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На странице Европейского космического агентства в Facebook появилось видео падения модуля, который был отправлен на покой еще 26 июля.

"Вхождение в атмосферу без теплозащитной оболочки превратило модуль в огненный шар", — написал Песке в своем сообщении. "Вы можете увидеть, как более мелкие куски плавящегося металла улетают и усиливают фейерверк".

Астронавты могли наблюдать, как модуль "Пирс" разваливается над облаками в течение примерно шести минут, добавил Песке, а затем пошутил, что было бы неплохо загадывать желание во время падения следующей "падающей звезды", которую вы видите в небе, которая может быть метеором, а может быть и орбитальным мусором, сгорающим в атмосфере. Если это мусор, продолжил он, "не уверен, что желание сбудется, но кто знает, я все равно советую пробовать".

Модуль "Пирс" прослужил почти 20 лет на МКС. Он вышел на орбиту 14 сентября 2001 года после запуска с космодрома Байконур в Казахстане вместе с космическим кораблем "Прогресс" в качестве верхней ступени его ракеты-носителя "Союз-У". Спустя три дня он состыковался с модулем "Звезда", став шестым герметичным модулем орбитального комплекса.

Стыковочный отсек прекратил свое существование, уступив место новому российскому научному модулю под названием "Наука". Его не могли запустить 13 лет из-за различных технических и финансовых проблем. Новый модуль, в результате непредвиденного запуска двигателей временно, но сильно наклонил Международную космическую станцию после стыковки.

Напоминаем, что ситуация с МКС и российской "Наукой" была серьезнее, чем сообщалось. По словам директора по полетам NASA, космическая станция отклонилась от курса намного больше, чем на заявленные ранее 45 градусов.