Гори, гори ясно. Астронавт на МКС зняв, як палає в атмосфері російський модуль "Пірс" (відео)

Томас Песке вирішив увічнити для історії момент падіння вже непотрібного модуля Міжнародної космічної станції.

Французький астронавт Томас Песке спостерігав із МКС, як після 20 річної служби на станції в ролі стикувального відсіку, російський модуль "Пірс" відправився на кладовище космічних кораблів у Тихому океані. Більш того, він зняв цю подію на відео, повідомляє space.сom

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На сторінці Європейського космічного агентства в Facebook з'явилося відео падіння модуля, який залишив роботу ще 26 липня.

"Входження в атмосферу без теплозахисної оболонки перетворило модуль на вогненну кулю, — написав Песке в своєму повідомленні. — Ви можете побачити, як більш дрібні шматки розплавленого металу відлітають та підсилюють феєрверк".

Астронавти могли спостерігати, як модуль "Пірс" розвалюється над хмарами протягом приблизно шести хвилин, додав Песке, а потім пожартував, що було б непогано загадувати бажання під час падіння наступної "падаючої зірки", яку ви бачите в небі, яка може бути метеором, а може бути й орбітальним сміттям, згорає в атмосфері. Якщо це сміття, продовжив він, "не впевнений, що бажання збудеться, але хто знає, я все одно раджу пробувати".

Модуль "Пірс" прослужив майже 20 років на МКС. Він вийшов на орбіту 14 вересня 2001 після запуску з космодрому Байконур у Казахстані разом із космічним кораблем "Прогрес" у якості верхнього ступеня його ракети-носія "Союз-У". Через три дні він зістикувався з модулем "Зірка", ставши шостим герметичним модулем орбітального комплексу.

Стикувальний відсік припинив своє існування, поступившись місцем новому російському науковому модулю під назвою "Наука". Його не могли запустити 13 років через різні технічні та фінансові проблеми. Новий модуль у результаті непередбаченого запуску двигунів тимчасово, але сильно нахилив Міжнародну космічну станцію після стикування.

Нагадуємо, що ситуація з МКС і російською "Наукою" була серйозніша ніж повідомлялося. За словами директора з польотів NASA, космічна станція відхилилася від курсу набагато більше, ніж на заявлені раніше 45 градусів.