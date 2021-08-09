Зубы - мечи, когти - копья. В Австралии исследовали останки "дракона" из мелового периода

Птерозавр Thapunngaka shawi имел череп длиной более метра, наполненный 40 иглоподобными зубами, которые он использовал для ловли рыбы.

Останки древней летающей рептилии впервые обнаружили в 2011 году недалеко от Ричмонда на северо-западе австралийского штата Квинсленда и с тех пор выставляли в местном музее Kronosaurus Korner, пишет Brisbane Times.

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"На нем была табличка с надписью "Птерозавр — неопределенный". Когда я начал внимательно его рассматривать, то понял, что у него есть черты, которых я никогда раньше не видел. Я осознал, что он может быть чем-то новым. И о чудо, так оно и было", — рассказал Тим Ричардс, научный сотрудник University of Queensland"s Dinosaur Lab.

Птерозавра назвали Thapunngaka shawi, от двух слов на местном языке коренного народа ванамара, означающих "копье" и "рот", а также в честь Лена Шоу, местного искателя останков, обнаружившего окаменелость (его название означает буквально "копье-рот Шоу").

Стоит признать, что название вполне подходящее. У Thapunngaka был череп длиной более метра, наполненный 40 иглоподобными зубами, которые он использовал для ловли рыбы.

[ + – ] Доктор Тим Ричардс с реконструкцией черепа Thapunngaka shawi.

"Хоть они совсем не похожи друг на друга, но представьте себе летучую мышь на стероидах. Однако в отличие от летучих мышей, у которых крылья являют собой кожаные перепонки между "пальцами", у птерозавров есть сверхрасширенный четвертый палец, который образует опору для крыла", — отметил Ричардс.

Считается, что в меловом периоде птерозавры в изобилии обитали на побережье огромного внутреннего моря под названием Эроманга, которое покрывало большую часть центральной Австралии 105 миллионов лет назад.

Останков эксперты обнаружили немного. До идентификации Thapunngaka было найдено всего несколько экземпляров трех видов.

"А все из-за того, что птерозавры были не динозаврами, а летающими рептилиями, и их кости, как и у современных птиц, были относительно легкими и хрупкими. Это означало, что они не окаменевали так легко, как тяжелые кости большинства динозавров", — объяснил Ричардс.

Как отметил соавтор статьи доктор Стив Солсбери, форма челюсти птерозавра была поразительной, с массивным костяным гребнем спереди. Эти гребни сыграли определенную роль в динамике полета этих существ, и ученые надеются, что будущие исследования дадут более точные ответы.

[ + – ] Thapunngaka shawi имел семиметровый размах крыльев.

Thapunngaka имеет много общих черт с двумя другими австралийскими птерозаврами, Ferrodraco lentoni и Mythunga camara, хотя он был гораздо крупнее их обоих, с размахом крыльев около 7 м.

"Эти три вида очень похожи, судя по их черепам, а это все, что мы имеем от них, хотя Ferrodraco немного полнее. Вполне возможно, что до 105 миллионов лет назад существовал общий предок всех этих ребят, который прибыл в Австралию, скорее всего, из нынешней Южной Америки, но, возможно, и из Азии. От этого предка начали распространяться птерозавры по всему континенту, приспосабливающиеся к различным экологическим нишам", — добавил Ричардс.

Образец Thapunngaka shawi по-прежнему выставлен в Kronosaurus Korner, хотя как отметил Ричардс, возможно, им придется обновить экспозицию.

"Я пошутил Мишель Ричардсон, тамошнему куратору, что теперь ей придется наклеить на него новый ярлык", — заключил Ричардс.