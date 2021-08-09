Зуби — мечі, кігті — списи. В Австралії досліджували останки "дракона" з крейдяного періоду

Птерозавр Thapunngaka shawi мав череп завдовжки більше метра, наповнений 40 голкоподібними зубами, які він використовував для лову риби.

Останки стародавньої літаючої рептилії вперше виявили у 2011 році недалеко від Річмонда на північному заході австралійського штату Квінсленд і відтоді виставляли в місцевому музеї Kronosaurus Korner, пише Brisbane Times.

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"На ньому була табличка з написом "Птерозавр — невизначений". Коли я почав уважно його розглядати, то зрозумів, що у нього є риси, яких я ніколи раніше не бачив. Я усвідомив, що він може бути чимось новим. І, о чудо, так воно і було", — розповів Тім Річардс, науковий співробітник University of Queensland's Dinosaur Lab.

Птерозавра назвали Thapunngaka shawi, від двох слів місцевою мовою корінного народу ванамара, що означають "спис" і "рот", а також на честь Лена Шоу, місцевого шукача останків, який знайшов скам'янілість (його назва означає буквально "спис-рот Шоу").

Варто визнати, що назва цілком підходить. У Thapunngaka був череп завдовжки більше метра, наповнений 40 голкоподібними зубами, які він використовував для лову риби.

[ + – ] Доктор Тім Річардс з реконструкцією черепа Thapunngaka shawi.

"Хоч вони зовсім не схожі один на одного, але уявіть собі кажана на стероїдах. Однак на відміну від кажанів, у яких крила являють собою шкіряні перетинки між "пальцями", у птерозаврів є надрозширений четвертий палець, який утворює опору для крила", — зазначив Річардс.

Вважається, що в крейдяному періоді птерозаври в достатку жили на узбережжі величезного внутрішнього моря під назвою Ероманга, яке покривало більшу частину центральної Австралії 105 мільйонів років тому.

Останків експерти виявили небагато. До ідентифікації Thapunngaka було знайдено всього кілька примірників трьох видів.

"А все через те, що птерозаври були не динозаврами, а літаючими рептиліями, і їх кістки, як і у сучасних птахів, були відносно легкими і крихкими. Це означало, що вони не кам'яніють так легко, як важкі кістки більшості динозаврів", — пояснив Річардс.

Як зазначив співавтор статті доктор Стів Солсбері, форма щелепи птерозавра була вражаючою, з масивним кістяним гребенем спереду. Ці гребені зіграли певну роль У динаміці польоту цих істот, і вчені сподіваються, що майбутні дослідження дадуть точніші відповіді.

[ + – ] Thapunngaka shawi мав семиметровий розмах крил.

Thapunngaka має багато спільних рис з двома іншими австралійськими птерозаврами, Ferrodraco lentoni та Mythunga camara, хоча він був набагато більший їх обох, з розмахом крил близько 7 м.

"Ці три види дуже схожі, судячи з їх черепів, а це все, що ми маємо від них, хоча Ferrodraco трохи повніше. Цілком можливо, що до 105 мільйонів років тому існував загальний предок всіх цих хлопців, який прибув до Австралії, швидше за все, з нинішньої Південної Америки, але, можливо, і з Азії. Від цього предка почали поширюватися птерозаври по всьому континенту, пристосовуючись до різних екологічних ніш", — додав Річардс.

Зразок Thapunngaka shawi як і раніше виставлений в Kronosaurus Korner, хоча як зазначив Річардс, можливо, їм доведеться оновити експозицію.

"Я пожартував Мішель Річардсон, тамтешньому куратору, що тепер їй доведеться наклеїти на нього новий ярлик", — сказав Річардс.