Необычные многоугольники. Новое фото Марса может изменить представления о прошлом планеты

Исследуя Красную планету, эксперты зафиксировали несколько странных, но природных форм, среди которых особенно выделились многоугольники.

Многоугольники — геометрическая фигура, имеющая как минимум три прямые стороны и углы, обычно пять и более, были запечатлены в нескольких разных марсианских ландшафтах, пишет Inverse.

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Эти формы вызывает сильный интерес среди ученых, поскольку они часто указывают на наличие неглубокого льда или на то, что раньше в этих местах существовала вода.

Так, к примеру, в марсианском арктическом регионе посадочный аппарат Феникс зафиксировал разные многоугольные формы, которые были созданы в результате временного расширения и сжатия подземного льда.

[ + – ] Феникс - космический аппарат NASA для изучения Марса, работавший в 2008 году.

Камера HiRISE, установленная на борту космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter выявила большие многоугольные хребты и сети гигантских многоугольных впадин, образовавшихся в результате испарения древних озер. Однако HiRISE видел эти странные формы и в сухих, пыльных песчаных дюнах.

"Многоугольники формируются пересекающимися хребтами песчаных дюн, если бы это месторождение затвердело и подверглось эрозии, мы бы не смогли выяснить, что они возникли как выдуваемые ветром дюны, и интерпретировали бы многоугольники как свидетельство, например, высохшего озера", — рассказали ученые.

Команда HiRISE утверждает, что дюнное поле, которое изображено выше, имеет около одного километра в поперечнике. Но может ли быть связь между этими дюнами причудливой формы и водой? Такие типы дюн часто накапливаются на дне кратеров, что также является благоприятным местом для временного или древнего озера.

[ + – ] Кратер Виктория, сделанный HiRISE.

Снимок выше взят из HiRISE, изображает кратер Виктория (где работал марсоход Opportunity), на котором изображено пересекающееся поле дюн в форме многоугольника. Но на Марсе существуют совершенно другие условия, которые формируют дюны. Так что ученым придется продолжать исследовать Марс, чтобы найти долгожданный ответ.