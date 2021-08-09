Необычные многоугольники. Новое фото Марса может изменить представления о прошлом планеты
Исследуя Красную планету, эксперты зафиксировали несколько странных, но природных форм, среди которых особенно выделились многоугольники.
Многоугольники — геометрическая фигура, имеющая как минимум три прямые стороны и углы, обычно пять и более, были запечатлены в нескольких разных марсианских ландшафтах, пишет Inverse.
Эти формы вызывает сильный интерес среди ученых, поскольку они часто указывают на наличие неглубокого льда или на то, что раньше в этих местах существовала вода.
Так, к примеру, в марсианском арктическом регионе посадочный аппарат Феникс зафиксировал разные многоугольные формы, которые были созданы в результате временного расширения и сжатия подземного льда.
Камера HiRISE, установленная на борту космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter выявила большие многоугольные хребты и сети гигантских многоугольных впадин, образовавшихся в результате испарения древних озер. Однако HiRISE видел эти странные формы и в сухих, пыльных песчаных дюнах.
"Многоугольники формируются пересекающимися хребтами песчаных дюн, если бы это месторождение затвердело и подверглось эрозии, мы бы не смогли выяснить, что они возникли как выдуваемые ветром дюны, и интерпретировали бы многоугольники как свидетельство, например, высохшего озера", — рассказали ученые.
Команда HiRISE утверждает, что дюнное поле, которое изображено выше, имеет около одного километра в поперечнике. Но может ли быть связь между этими дюнами причудливой формы и водой? Такие типы дюн часто накапливаются на дне кратеров, что также является благоприятным местом для временного или древнего озера.
Снимок выше взят из HiRISE, изображает кратер Виктория (где работал марсоход Opportunity), на котором изображено пересекающееся поле дюн в форме многоугольника. Но на Марсе существуют совершенно другие условия, которые формируют дюны. Так что ученым придется продолжать исследовать Марс, чтобы найти долгожданный ответ.