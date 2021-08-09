Незвичайні багатокутники. Нове фото Марса може змінити уявлення про минуле планети

Досліджуючи Червону планету, експерти зафіксували кілька дивних, але природних форм, серед яких особливо виділилися багатокутники.

Багатокутники — геометричні фігури, які мають як мінімум три прямі сторони і кути, зазвичай п'ять і більше — були відображені в декількох різних марсіанських ландшафтах, пише Inverse.

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Ці форми викликають сильний інтерес серед учених, оскільки вони часто вказують на наявність неглибокого льоду або на те, що раніше в цих місцях існувала вода.

Так, наприклад, у марсіанському арктичному регіоні посадковий апарат "Фенікс" зафіксував різні багатокутні форми, які були створені в результаті тимчасового розширення та стиснення підземного льоду.

[ + – ] "Фенікс" — космічний апарат NASA для вивчення Марса, який працював у 2008 році.

Камера HiRISE, встановлена на борту космічного апарату Mars Reconnaissance Orbiter виявила великі багатокутні хребти та мережі гігантських багатокутних западин, які утворилися в результаті випаровування стародавніх озер. Однак HiRISE бачив ці дивні форми і в сухих, запилених піщаних дюнах.

"Багатокутники формуються пересічними хребтами піщаних дюн, якби це родовище затверділо та піддалося ерозії, ми б не змогли з'ясувати, що вони виникли як видуті вітром дюни, і інтерпретували б багатокутники як свідчення, наприклад, висохлого озера", — розповіли вчені.

Команда HiRISE стверджує, що дюнне поле, яке зображено вище, має близько одного кілометра в діаметрі. Але чи може бути зв'язок між цими дюнами химерної форми та водою? Такі типи дюн часто накопичуються на дні кратерів, що також є сприятливим місцем для тимчасового або стародавнього озера.

[ + – ] Кратер Вікторія, зроблений HiRISE.

Знімок вище, узятий із HiRISE, зображує кратер Вікторія (де працював марсохід Opportunity), на якому зображено перехресне поле дюн у формі багатокутника. Але на Марсі існують абсолютно інші умови, які формують дюни. Так що вченим доведеться продовжувати досліджувати Марс, щоб знайти довгоочікувану відповідь.