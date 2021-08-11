Ученые рассказали, что испытывают люди перед смертью

Медики не знают, что происходит после смерти, но могут рассказать об ощущениях в последние моменты жизни человека.

Точно так же, как и рождение, смерть — это процесс, происходящий в организме, с определенными стадиями. Причем скорость этого процесса может варьироваться от человека к человеку, пишет Science Focus.

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В некоторых случаях необходимо медицинское обслуживание, чтобы сделать умирание (или роды) максимально безопасным и комфортным. По мере приближения смерти большинство людей теряют интерес к еде и питью.

Умирающим постоянно не хватает энергии. Многие из нас испытывали подобную глубокую усталость, когда болели. Также всем известно состояние "не могу встать с постели" при тяжелом гриппе и непреодолимая усталость во время восстановления после операции.

Сон обычно заряжает нас энергией и является частью процесса восстановления, но в конце жизни он начинает оказывать меньшее влияние, поскольку организм постепенно приближается к смерти. Умирающий человек проводит все меньше времени в состоянии бодрствования. Однако то, что выглядит как сон, со временем превращается в нечто иное: погружение в бессознательное состояние на все более длительные периоды.

Что происходит в последние мгновения

По мере прогрессирования смерти сердце бьется реже, кровяное давление падает, кожа остывает, а ногти становятся темными. Внутренние органы начинают функционировать все меньше.

Могут быть периоды беспокойства, моменты замешательства или просто постепенно углубляющаяся бессознательность. Пока у экспертов нет проверенного способа исследовать, что люди испытывают во время смерти.

Последние исследования показывают, что даже приближаясь к смерти, бессознательный мозг реагирует на шумы в комнате. Однако ученые не знают, какой смысл имеет музыка или голоса для умирающего человека.

Что касается дыхания, умирая, люди дышат тяжело, шумно или через слюну в задней части горла, но без видимого страдания. Дыхание меняется от глубокого к поверхностному и от быстрого к медленному в повторяющихся циклах. Со временем оно замедляется и становится очень поверхностным, возникают паузы, и, наконец, вовсе прекращается. Через несколько минут сердце перестает биться, так как в нем заканчивается кислород.