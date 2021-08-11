Учені розповіли, що відчувають люди перед смертю

Медики не знають, що відбувається після смерті, але можуть розповісти про відчуття в останні моменти життя людини.

Точно так само, як і народження, смерть — це процес, що відбувається в організмі, з певними стадіями. Причому швидкість цього процесу може варіюватися від людини до людини, пише Science Focus.

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У деяких випадках необхідне медичне обслуговування, щоб зробити вмирання (або пологи) максимально безпечним і комфортним. У міру наближення смерті більшість людей втрачають інтерес до їжі та питва.

Людям, які вмирають, постійно не вистачає енергії. Багато хто з нас відчували подібну глибоку втому, коли хворіли. Також усім відомий стан "не можу встати з ліжка" при важкому грипі та непереборна втома під час відновлення після операції.

Сон зазвичай заряджає нас енергією і є частиною процесу відновлення, але наприкінці життя він починає чинити менший вплив, оскільки організм поступово наближається до смерті. Людина, яка вмирає, проводить все менше часу в стані неспання. Однак те, що виглядає як сон, із часом перетворюється на щось інше: занурення в несвідомий стан на все більш тривалі періоди.

Що відбувається в останні миті

У міру прогресування смерті серце б'ється рідше, кров'яний тиск падає, шкіра охолоджується, а нігті стають темними. Внутрішні органи починають функціонувати все менше.

Можуть бути періоди занепокоєння, моменти збентеження або просто поступово поглиблюється несвідомість. Поки експерти не мають перевіреного способу досліджувати, що люди відчувають під час смерті.

Останні дослідження показують, що навіть наближаючись до смерті, несвідомий мозок реагує на шуми в кімнаті. Однак учені не знають, який сенс має музика або голосу для людини, яка вмирає.

Що стосується дихання, вмираючи, люди дихають важко, шумно або через слину в задній частині горла, але без видимого страждання. Дихання змінюється від глибокого до поверхневого і від швидкого до повільного в циклах. Згодом воно сповільнюється і стає дуже поверхневим, виникають паузи, і, нарешті, зовсім припиняється. Через кілька хвилин серце припиняє битися, оскільки в ньому закінчується кисень.