Пожирачі енергії: 4 популярні продукти, які забирають в організму багато сил

Якщо ви збалансовано харчуєтеся, повноцінно висипаєтеся, але все одно постійно почуваєтеся втомленими, — причина може бути у вашому меню. Уникаючи певних продуктів, ви зможете стати набагато енергійнішими протягом дня.

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Можливо, ви здивуєтеся, але харчування впливає на рівень вашої енергії більше, ніж ви думаєте. Крім фізичної активності та повноцінного сну, рівень вашої енергії тісно пов'язаний із продуктами, які ви їсте. Здорова їжа забезпечує паливом м'язи, нерви та мозок. Якщо ви їсте неправильну їжу, то швидко втомлюєтеся. Про продукти, які вам краще виключити зі свого раціону, пише Fit for Fun.

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Перероблене м'ясо

Фото: Freepik

Шинка, ковбаса і бекон — це величезне навантаження на організм. Йому доводиться витрачати багато енергії, щоб перетравити копчене або в'ялене м'ясо. Тому, якщо ви регулярно вживаєте подібні продукти у великих кількостях, не дивуйтеся, що у вас не вистачає ні на що сил.

Занадто багато вуглеводів

Вуглеводи є одним із найважливіших джерел енергії, проте це мають бути складні вуглеводи з цільного зерна й овочів, а не пожирачі енергії, такі як біле борошно й білий цукор.

Алкоголь

Алкоголь не тільки забирає в організму енергію, а й гальмує спалювання жиру. Він також заважає спати всю ніч, оскільки залишковий алкоголь у крові чинить стимулюючу дію. Крім того, алкогольні напої зневоднюють, що робить вас ще більш втомленими.

Цукор та інші солодощі

Фото: Freepik

Мармеладні ведмедики, газовані напої, а також інші солодкі продукти і напої чинять безліч негативних впливів на організм. Білий цукор, наприклад, робить вас млявими, слабкими і втомленими. Що легше перетравлюється їжа, то краще ви почуваєтеся згодом. Саме тому ви маєте їсти більше рослинної їжі та нежирних молочних продуктів. Так організму доводиться менше працювати над перетравленням, і ви будете більш енергійними.

Як менше втомлюватися?

Фото: Freepik

Їжте здорову їжу. Регулярне харчування підтримує постійний рівень цукру в крові. Здоровий сніданок зі складними вуглеводами, білками та невеликою кількістю жирів ідеальний — вівсянка, ягоди, кілька горіхів і йогурт, наприклад, є хорошим початком дня. Крім того, чашка зеленого чаю дасть вам більше сил і концентрації.

Регулярно займайтеся спортом. Вам не обов'язково ставати професійним спортсменом, але кожне тренування покращує постачання клітин енергією. Таким чином спорт робить вас більш уважними і продуктивними в довгостроковій перспективі навіть поза тренажерним залом.

Зверніть увагу на здоровий сон. Дорослим зазвичай потрібно від семи до восьми годин сну, щоб організм функціонував оптимально. Дослідження показали, що люди з порушеним глибоким сном менш здатні до навчання. Ось чому важливо приділяти достатньо часу для здорового сну. До слова, 20-хвилинний денний сон може компенсувати дефіцит енергії.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця