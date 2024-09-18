Пожиратели энергии: 4 популярных продукта, которые отнимают у организма много сил

Если вы сбалансировано питаетесь, полноценно высыпаетесь, но все равно постоянно чувствуете усталость, – причина может быть в вашем меню. Избегая определенных продуктов, вы сможете стать намного энергичнее в течение дня.

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Возможно, вы удивитесь, но питание влияет на уровень вашей энергии больше, чем вы думаете. Кроме физической активности и полноценного сна, уровень вашей энергии тесно связан с продуктами, которые вы едите. Здоровая пища обеспечивает топливом мышцы, нервы и мозг. Если вы едите неправильную пищу, то быстро устаете. О продуктах, которые вам лучше исключить из своего рациона, пишет Fit for Fun.

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Переработанное мясо

Фото: Freepik

Ветчина, колбаса и бекон – это огромная нагрузка на организм. Ему приходится затрачивать много энергии, чтобы переварить копченое или вяленое мясо. Поэтому, если вы регулярно употребляете подобные продукты в больших количествах, не удивляйтесь, что у вас не хватает ни на что сил.

Слишком много углеводов

Углеводы являются одним из важнейших источников энергии, тем не менее, это должны быть сложные углеводы из цельного зерна и овощей, а не пожиратели энергии, такие как белая мука и белый сахар.

Алкоголь

Алкоголь не только отнимает у организма энергию, но и тормозит сжигание жира. Он также мешает спать всю ночь, так как остаточный алкоголь в крови оказывает стимулирующее действие. Кроме того, алкогольные напитки обезвоживают, что делает вас еще более уставшими.

Сахар и другие сладости

Фото: Freepik

Мармеладные мишки, газированные напитки, а также другие сладкие продукты и напитки оказывают множество негативных воздействий на организм. Белый сахар, например, делает вас вялыми, слабыми и уставшими.

Чем легче переваривается пища, тем лучше вы себя чувствуете впоследствии. Именно поэтому вы должны есть больше растительной пищи и нежирных молочных продуктов. Так организму приходится меньше работать над перевариванием, и вы будете более энергичными.

Как меньше уставать?

Фото: Freepik

Ешьте здоровую пищу. Регулярное питание поддерживает постоянный уровень сахара в крови. Здоровый завтрак со сложными углеводами, белками и небольшим количеством жиров идеален – овсянка, ягоды, несколько орехов и йогурт, например, являются хорошим началом дня. Кроме того, чашка зеленого чая даст вам больше сил и концентрации.

Регулярно занимайтесь спортом. Вам не обязательно становиться профессиональным спортсменом, но каждая тренировка улучшает снабжение клеток энергией. Таким образом спорт делает вас более внимательными и продуктивными в долгосрочной перспективе даже вне тренажерного зала.

Обратите внимание на здоровый сон. Взрослым обычно требуется от семи до восьми часов сна, чтобы организм функционировал оптимально. Исследования показали, что люди с нарушенным глубоким сном менее способны к обучению. Вот почему важно уделять достаточно времени для здорового сна. К слову, 20-минутный дневной сон может компенсировать дефицит энергии.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту