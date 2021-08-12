ВОЗ начинает испытания трех препаратов для лечения тяжелой формы COVID-19

В рамках исследования будут изучены 3 известных лекарственных препарата.

ВОЗ начинает масштабное клиническое испытание, в рамках которого ученые хотят узнать, можно ли использовать три известных препарата для лечения пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19. Это уже вторая часть испытаний лекарств в рамках проекта "Солидарность". В ходе первой фазы в прошлом году было обнаружено, что четыре противовирусных препарата не помогают попавшим в больницу пациентам с COVID-19, сообщает New Atlas

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Еще в марте прошлого года ВОЗ объявила о начале испытания противовирусных препаратов в качестве потенциальных средств лечения COVID-19. В рамках исследования лекарственных средств, которое назвали "Солидарность", протестировали четыре препарата: ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир и интерферон.

К моменту завершения исследования в конце 2020 года в нем приняли участие более 11 тысяч человек из 30 стран. Результаты показали, что все четыре противовирусных препарата практически не влияют на общую смертность или продолжительность пребывания пациентов в больнице.

Теперь ВОЗ начала вторую часть своих исследований под названием "Солидарность плюс". В рамках этого проекта изучат три препарата — артесунат, иматиниб и инфликсимаб.

В прошлом году лучше всего помогал пациентам с тяжелой формой COVID-19 иммунодепрессивный препарат дексаметазон, говорят в ВОЗ.

Особенности иммунодепресантов

Ученые обнаружили, что состояние госпитализированных пациентов начинает быстро ухудшаться из-за чрезмерной реакции иммунной системы организма и появления дыхательной недостаточности. Если вводить иммунодепрессанты перед тем, как состояние госпитализированных пациентов действительно ухудшится, можно спасти жизни, говорят в ВОЗ. По словам ученых, эти препараты не помогают пациентам на ранних стадиях заболевания. Если иммунодепрессанты ввести слишком рано, то это может значительно усугубить течение болезни.

Что за препараты

Все три исследуемых препарата обладают противовоспалительными свойствами, но действуют по-разному.

Инфликсимаб — это препарат для лечения моноклональными антителами, предназначенный для ингибирования воспалительного белка, называемого фактором некроза опухоли альфа. Он обычно используется для лечения болезни Крона и ревматоидного артрита.

Иматиниб — это лекарство от рака, известное как низкомолекулярный ингибитор тирозинкиназы.

Артесунат — противомалярийный препарат с известным противовоспалительным действием.

Инфликсимаб и артесунат вводятся внутривенно, а иматиниб — пероральный препарат. В новом испытании лекарственных препаратов примут участие более 14 тысяч пациентов из 52 стран.

"Поиск более эффективных и доступных лекарственных препаратов для пациентов с COVID-19 остается очень важной задачей, и ВОЗ гордится тем, что возглавляет эти глобальные усилия", — говорит генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. "Я хотел бы поблагодарить правительства, фармацевтические компании, больницы, врачей и пациентов, которые объединились, чтобы сделать это в условиях настоящей глобальной солидарности".

Напоминаем, что глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что в конце осени-начале зимы в Украину будут доставлены два инновационных препарата для лечения COVID-19.