Украина получит инновационные препараты для лечения COVID-19, — Ляшко

Вакцинированным украинцам в условиях жесткого карантина, когда все заведения будут закрываться, власти предоставят некоторые "блага".

Украина в приоритетном порядке получит инновационные препараты прямого действия для лечения COVID-19, а для вакцинированных граждан могут ослабить карантинные ограничения. Такое заявление в интервью Українському радіо сделал глава Минздрава Виктор Ляшко.

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Министр здравоохранения напомнил, что сейчас в Украине доступны четыре вакцины, которые после полного курса иммунизации защищают человека от тяжелого и среднего течения COVID-19.

По словам Виктора Ляшко, в мире появляются инновационные препараты для лечения коронавирусной инфекции прямого действия. Украина договорилась о приоритетных поставках двух препаратов от COVID-19 в конце осени-начале зимы.

"В мире появляются новые инновационные препараты прямого действия, которые позволят лечить коронавирус. Сегодня имеем 3 препарата на третьей клинической стадии исследований. По двум препаратам Украина уже договорилась о приоритетности доставки и в конце осени-начале зимы ожидает их", — подчеркнул глава МОЗ.

В интервью Виктор Ляшко затронул тему "разделения" привитых и невакцинированных граждан. Как заявил министр здравоохранения, власти в условиях жесткого карантина предоставят вакцинированным украинцам некоторые "блага". Чтобы в будущем избежать "разделения" общества, Виктор Ляшко призвал вакцинироваться и создать коллективный иммунитет.

"В условиях карантина, когда все будут закрываться, мы сможем открывать определенные блага для вакцинированных. Поэтому нужно вакцинироваться, сделать коллективный иммунитет и забыть о любых распределениях", — подытожил Ляшко в общении с журналистами.

Ранее Фокус сообщал, что карантин в Украине продлили до 1 октября. Кабмин решил продлить адаптивный карантин из-за роста числа госпитализаций и тяжелых больных коронавирусной инфекцией.

Также Фокус рассказывал, что Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19. На фоне возможной новой волны COVID-19, вызванной коронавирусом "Дельта", украинцы сейчас могут выбрать одну из четырех вакцин, защищающих организм от тяжелой или средней формы коронавирусной болезни.