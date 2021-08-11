"Надо вставать и идти": Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса уже сейчас

По словам главы Минздрава, вакцинированные украинцы получат привилегии во время действия жесткого карантина в стране.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в очередной раз призвал граждан вакцинироваться от коронавируса перед наступлением новой волны COVID-19. Об этом чиновник заявил в эфире "Украинского радио".

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"Человечество, как всегда, находится на стадии победы. Мы видим свет в конце тоннеля. Сегодня у нас есть эффективные биологические иммунопрепараты — вакцины. Надо вставать, идти в ближайший пункт прививки и вакцинироваться полным курсом. Сейчас мы имеем 4 препарата на территории Украины, которые после двукратной прививки эффективно защищают от тяжелой и средней тяжести болезни", — сказал министр.

Глава Минздрава добавил, что в условиях жесткого карантина, когда, по его словам, "все будут закрываться", власти могут предоставить "определенные блага" для вакцинированных.

"Поэтому нужно провакцинироваться, создать коллективный иммунитет и забыть о любых распределениях", — сказал Ляшко.

Напомним, ранее эксперты Киевской школы экономики сообщали, что в Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, связанная с распространением COVID-19, а темпы вакцинации в стране слишком низкие.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине возможен "российский" сценарий вспышки коронавируса штамма "Дельта". Согласно прогнозам экспертов, в случае роста числа заражений ежедневно будут фиксироваться рекорды по госпитализациям и смертности от COVID-19.