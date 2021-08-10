В четырех областях ситуация с COVID-19 движется к критической, вакцинация слишком медленна, – KSE

Хотя вакцинация в Украине сейчас в среднем быстрее, чем в Европе, эксперты утверждают, что ускорить ее нужно в два раза.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, связанная с распространением COVID-19. Об этом сообщили в Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

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Хотя ситуация в целом остается контролируемой, как утверждают эксперты центра, число госпитализаций уже на 18% превышает число выписок. Что же касается суточных госпитализаций за неделю, то их число за последнюю неделю выросло на 10%. Рост уровня заболеваемости длится четвертую неделю подряд.

"На сегодняшний день Сумская, Тернопольская и Херсонская области показывают превышение коэффициента выявления на 4%. Наиболее критическая ситуация — в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Общее число госпитализаций в этих регионах составляет 100% всего прироста в Украине.

[ + – ] Сравнение числа выписок с числом госпитализаций [ + – ] Число новых случаев COVID не растет в половине областей [ + – ] Занятость "ковидных" ресурсов продолжает расти [ + – ] Суточное число смертей – все еще на плато, около 20 человек

В то же время, несмотря на то, что нынешние темпы вакцинации превышают среднемировые и европейские показатели на 1,4% вакцинированных в неделю, ее, как считают эксперты KSE, следует ускорить двукратно. Это необходимо для вакцинации 70% населения к концу года.

Притом, как утверждают в KSE, суточное число смертей осталось на своем плато — умирает приблизительно 20 человек в день.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Украине официально зафиксировали 781 новый случай заражения COVID-19. Наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, Донецкой и Одесской областях. 355 человек с коронавирусом и подозрением на инфекцию госпитализировали, а жертвами COVID-19 стали 24 пациента.

Ранее Фокус писал о том, что в нашей стране возможен "российский" сценарий вспышки коронавируса штамма "Дельта". Согласно прогнозам экспертов, в случае роста числа заражений власти ежедневно будут фиксировать рекорды по госпитализациям и смертности от COVID-19.