У чотирьох областях ситуація з COVID-19 наближається до критичної, вакцинація занадто повільна, — KSE

Хоча вакцинація в Україні зараз у середньому швидша, ніж в Європі, експерти стверджують, що прискорити її потрібно вдвічі.

В Україні поступово погіршується епідемічна ситуація, пов'язана з поширенням COVID-19. Про це повідомили в Центрі економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.

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Хоча ситуація в цілому залишається контрольованою, як стверджують експерти центру, кількість госпіталізацій вже на 18% перевищує кількість виписок. Що ж стосується добових госпіталізацій за тиждень, то їхня кількість за останній тиждень зросла на 10%. Зростання рівня захворюваності триває четвертий тиждень поспіль.

"На сьогоднішній день Сумська, Тернопільська та Херсонська області показують перевищення коефіцієнта виявлення на 4%. Найбільш критична ситуація — в Одеській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях. Загальна кількість госпіталізацій в цих регіонах становить 100% всього приросту в Україні.

[ + – ] Порівняння кількості виписок із кількістю госпіталізацій [ + – ] Кількість нових випадків COVID не росте в половині областей [ + – ] Зайнятість "ковідних" ресурсів продовжує зростати [ + – ] Добова кількість смертей — все ще на плато, приблизно 20 осіб

У той же час, незважаючи на те, що нинішні темпи вакцинації перевищують середньосвітові та європейські показники на 1,4% вакцинованих на тиждень, її, як вважають експерти KSE, варто прискорити вдвічі. Це необхідно для вакцинації 70% населення до кінця року.

Притому, як стверджують в KSE, добова кількість смертей залишилася на своєму плато — вмирає приблизно 20 осіб на день.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу в Україні офіційно зафіксували 781 новий випадок зараження COVID-19. Найбільша кількість нових випадків COVID-19 зафіксована в Києві, Донецькій та Одеській областях. 355 осіб із коронавірусом і підозрою на інфекцію госпіталізували, а жертвами COVID-19 стали 24 пацієнти.

Раніше Фокус писав про те, що в нашій країні можливий "російський" сценарій спалаху коронавірусу штаму "Дельта". Згідно з прогнозами експертів, у разі зростання кількості заражень влада щодня фіксуватиме рекорди з госпіталізацій і смертності від COVID-19.