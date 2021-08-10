Статистика коронавірусу на 10 серпня: 24 нових смерті, Київ знову в "лідерах" по кількості заражень

37 дітей і 28 медичних працівників заразилися коронавірусною інфекцією. Найбільша кількість нових випадків COVID-19 зафіксована у Києві, Донецькій та Одеській областях.

За минулу добу в Україні офіційно зафіксували 781 новий випадок зараження COVID-19. Свіжу статистику публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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355 осіб з коронавірусом та підозрою на інфекцію госпіталізували, а жертвами COVID-19 стали 24 пацієнти.

Як повідомляють у МОЗ, за минулий день коронавірусною інфекцією також заразилися 37 дітей і 28 медичних працівників.

За минулу добу в Україні:

захворіло — 781 осіб;

видужало — 1390 осіб;

госпіталізовано — 355 осіб;

летальні випадки — 24.

За даними МОЗ України, за день медики зробили 44553 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:

методом ПЛР — 21705;

методом ІФА — 7698;

експрес-тести на COVID-19 — 15150.

Лідерами за кількістю нових випадків зараження COVID-19 за добу стали Київ, Донецька та Одеська області:

Київ — 167 випадків

Донецька область — 78 випадків

Одеська область — 62 випадки

Харківська область — 60 випадків

Хмельницька область — 35 випадків

Полтавська область — 35 випадків.

За останній день також збільшилися темпи вакцинації населення від COVID-19. Якщо позавчора щеплення від коронавірусної інфекції отримали 51 445 людей, то 9 серпня — 140 008. Одну дозу вакцини отримали 83 697 осіб, а повністю щеплені — 56 311 пацієнтів. У МОЗ зазначили, що впродовж минулої доби працювали 879 мобільних бригад, 2646 прищепних пунктів і 310 центрів вакцинації населення від COVID-19.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 2 260 232 людей;

одужали — 2 192 592 осіб;

летальні випадки — 53124;

зроблено ПЛР-тестів — 11 559 179.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 10 серпня

Раніше Фокус попереджав, що в Україні можливий "російський" сценарій спалаху коронавірусу "Дельта". За прогнозами експертів, у разі зростання числа заражень влади щодня фіксуватиме рекорди по госпіталізаціям та смертності від COVID-19.

Пізніше Фокус розповідав, що МОЗ готується до приїзду в Умань паломників-хасидів, які можуть спровокувати нову хвилю COVID-19. Влада розраховує на високий рівень вакцинації паломників і містян, а також на масове експрес-тестування на коронавірус.