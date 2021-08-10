Статистика коронавируса на 10 августа: 24 новых смерти, Киев снова в "лидерах" по заражениям

37 детей и 28 медицинских работников заразились коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, Донецкой и Одесской областях.

За минувшие сутки в Украине официально зафиксировали 781 новый случай заражения COVID-19. Свежую статистику публикует пресс-служба Минздрава.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

355 человек с коронавирусом и подозрением на инфекцию госпитализировали, а жертвами COVID-19 стали 24 пациента.

Как сообщают в Минздраве, за минувший день коронавирусной инфекцией также заразились 37 детей и 28 медицинских сотрудников.

За минувшие сутки в Украине:

заболело — 781 человек;

выздоровело — 1390 человек;

госпитализировано — 355 человек;

летальные случаи — 24.

По данным МОЗ Украины, за день медики сделали 44553 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:

методом ПЦР — 21705;

методом ИФА — 7698;

экспресс-тесты на COVID-19 — 15150.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за сутки стали Киев, Донецкая и Одесская области:

Киев — 167 случаев

Донецкая область — 78 случаев

Одесская область — 62 случая

Харьковская область — 60 случаев

Хмельницкая область — 35 случаев

Полтавская область — 35 случаев.

За последний день также увеличились темпы вакцинации населения от COVID-19. Если позавчера прививку от коронавирусной инфекции получили 51445 человек, а 9 августа — 140008. Одну дозу вакцины получили 83697 человек, а полностью привиты — 56311 пациентов. В Минздраве отметили, что в течение минувших суток работали 879 мобильных бригад, 2646 прививочных пунктов и 310 центров вакцинации населения от COVID-19.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2 260 232 человек;

выздоровели — 2 192 592 человек;

летальные случаи — 53124;

сделано ПЦР-тестов — 11 559 179.

[ + – ] Статистика коронавируса за 10 августа

Ранее Фокус предупреждал, что в Украине возможен "российский" сценарий вспышки коронавируса "Дельта". По прогнозам экспертов, в случае роста числа заражений власти ежедневно будут фиксировать рекорды по госпитализациям и смертности от COVID-19.

Позже Фокус рассказывал, что МОЗ готовится к приезду в Умань паломников-хасидов, которые могут спровоцировать новую волну COVID-19. Власть рассчитывает на высокий уровень вакцинации паломников и горожан, а также на массовое экспресс-тестирование на коронавирус.