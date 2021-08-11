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Україна Вакцинація від коронавірусу в Україні

"Треба вставати і йти": Ляшко закликав українців вакцинуватися від коронавірусу вже зараз

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вакцинація, коронавірус, Віктор Ляшко, карантин, МОЗ
Ляшко закликав українців вакцинуватися від коронавірусу

За словами глави МОЗ, вакциновані українці отримають привілеї під час дії жорсткого карантину в країні.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко вкотре закликав громадян вакцинуватися від коронавірусу перед настанням нової хвилі COVID-19. Про це чиновник заявив в ефірі "Українського радіо".

"Людство, як завжди, знаходиться на стадії перемоги. Ми бачимо світло в кінці тунелю. Сьогодні у нас є ефективні біологічні імунопрепарати — вакцини. Треба вставати, йти в найближчий пункт щеплення і вакцинуватися повним курсом. Зараз ми маємо 4 препарати на території України, які після дворазового щеплення ефективно захищають від важкої і середньої тяжкості хвороби", — сказав міністр.

Глава МОЗ додав, що в умовах жорсткого карантину, коли, за його словами, "всі будуть закриватися", влада може надати "певні блага" для вакцинованих.

"Тому потрібно провакцинуватися, створити колективний імунітет і забути про будь-які розподіли", — сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше експерти Київської школи економіки повідомляли, що в Україні поступово погіршується епідемічна ситуація, пов'язана з поширенням COVID-19, а темпи вакцинації в країні занадто низькі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні можливий "російський" сценарій спалаху коронавірусу штаму "Дельта". Згідно з прогнозами експертів, у разі зростання кількості заражень щодня будуть фіксуватися рекорди з госпіталізацій і смертності від COVID-19.