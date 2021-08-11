Україна отримає інноваційні препарати для лікування COVID-19, — Ляшко

Вакцинованим українцям в умовах жорсткого карантину, коли всі заклади будуть закриватися, влада надасть деякі "поблажки".

Україна в пріоритетному порядку отримає інноваційні препарати прямої дії для лікування COVID-19, а для вакцинованих громадян можуть послабити карантинні обмеження. Таку заяву в інтерв'ю Українському радіо зробив глава МОЗ Віктор Ляшко.

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Міністр охорони здоров'я нагадав, що зараз в Україні доступні чотири вакцини, які після повного курсу імунізації захищають людину від важкої та середньої течії COVID-19.

За словами Віктора Ляшка, в світі з'являються інноваційні препарати для лікування коронавірусної інфекції прямої дії. Україна домовилася про пріоритетні поставки двох препаратів від COVID-19 наприкінці осені-початку зими.

"У світі з'являються нові інноваційні препарати прямої дії, які дозволять лікувати коронавірус. Сьогодні маємо 3 препарати на третій клінічній стадії досліджень. Щодо двох препаратів Україна вже домовилася про пріоритетність доставки і наприкінці осені-початку зими чекає їх", — підкреслив глава МОЗ.

В інтерв'ю Віктор Ляшко торкнувся теми "поділу" щеплених і невакцинованих громадян. Як заявив міністр охорони здоров'я, влада в умовах жорсткого карантину надасть вакцинованим українцям деякі "поблажки". Щоб у майбутньому уникнути "поділу" суспільства, Віктор Ляшко закликав вакцинуватися і створити колективний імунітет.

"В умовах карантину, коли всі будуть закриватися, ми зможемо відкривати певні блага для вакцинованих. Тому потрібно вакцинуватися, зробити колективний імунітет і забути про будь-які розподіли", — підсумував Ляшко в спілкуванні з журналістами.

Раніше Фокус повідомляв, що карантин в Україні продовжили до 1 жовтня. Кабмін вирішив продовжити адаптивний карантин через зростання кількості госпіталізацій і важких хворих коронавірусною інфекцією.

Також Фокус розповідав, що Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися від COVID-19. На тлі можливої нової хвилі COVID-19, викликаної коронавірусом "Дельта", українці зараз можуть вибрати одну з чотирьох вакцин, які захищають організм від важкої або середньої форми коронавірусної хвороби.