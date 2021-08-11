Карантин в Україні продовжили до жовтня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну заявив, що фахівці почали фіксувати перші негативні тенденції зростання кількості госпіталізацій і важких хворих.

Кабінет міністрів вирішив продовжити адаптивний карантин до 1 жовтня у зв'язку зі зростанням кількості госпіталізацій і важких хворих COVID-19. Про це в середу, 11 серпня, заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За словами керівника Кабміну, нинішня ситуація з коронавірусом у нашій країні знаходиться під контролем, однак профільні фахівці почали фіксувати дані, які сигналізують про зростання кількості госпіталізацій і важких хворих.

Шмигаль зазначив, що на сьогоднішній день уряд готує лікарні до напливу нових хворих, а кількість ліжок із підведеним киснем становить майже 100%.

Більш того, як заявив прем'єр-міністр, було окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів, які дадуть можливість лікувати українців на амбулаторному етапі.

"За минулий тиждень в Україні зробили майже 1 млн щеплень, будемо і далі прискорюватися", — заявив Шмигаль, додавши, що вакцина в Україні є в достатній кількості, щоб кожен охочий міг імунізуватися.

Адаптивний карантин — це карантин, коли характер обмежень залежить від рівня небезпеки поширення вірусу в кожній конкретній епідеміологічній зоні України.

Раніше Фокус попереджав, що в Україні можливий "російський" сценарій спалаху коронавірусу "Дельта". Експерти прогнозують, що в разі зростання кількості заражень влада щодня фіксуватиме рекорди з госпіталізацій і смертності від COVID-19.

Фокус раніше писав про те, що коронавірус "дельта" зафіксували вже в 143 українців. Агресивний "індійський" штам швидко поширюється у Волинській, Одеській та Тернопільській областях, а також у Чернівцях і Києві.