Карантин в Украине продлили до октября

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина заявил, что специалисты начали фиксировать первые негативные тенденции роста числа госпитализаций и тяжелых больных.

Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин до 1 октября в связи с ростом количества госпитализаций и тяжелых больных COVID-19. Об этом в среду, 11 августа, заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По словам руководителя Кабмина, нынешняя ситуация с коронавирусом в нашей стране находится под контролем, однако профильные специалисты начали фиксировать данные, сигнализирующие о росте числа госпитализаций и тяжелых больных.

Шмыгаль отметил, что на сегодняшний день правительство готовит больницы к наплыву новых больных, а число коек с подведенным кислородом составляет около 100%.

Более того, как заявил премьер-министр, было отдельно закуплено 15 тысяч кислородных концентраторов, которые дадут возможность лечить украинцев на амбулаторном этапе.

"За прошедшую неделю в Украине сделали почти 1 млн прививок, будем и дальше ускоряться", — заявил Шмыгаль, добавив, что вакцина у Украины есть в достаточном количестве, чтобы каждый желающий мог иммунизироваться.

Адаптивный карантин — это карантин, при котором характер ограничений зависит от уровня опасности распространения вируса в каждой конкретной эпидемиологической зоне Украины.

Ранее Фокус предупреждал, что в Украине возможен "российский" сценарий вспышки коронавируса "Дельта". Эксперты прогнозируют, что в случае роста числа заражений власти ежедневно будут фиксировать рекорды по госпитализациям и смертности от COVID-19.

Фокус ранее писал о том, что коронавирус "дельта" зафиксировали уже у 143 украинцев. Агрессивный "индийский" штамм быстро распространяется в Волынской, Одесской и Тернопольской областях, а также в Черновцах и Киеве.