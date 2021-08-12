ВООЗ починає випробування трьох препаратів для лікування важкої форми COVID-19

У рамках дослідження будуть вивчені 3 відомі лікарські препарати.

ВООЗ починає масштабне клінічне випробування, в рамках якого вчені хочуть дізнатися, чи можна використовувати три відомі препарати для лікування пацієнтів, госпіталізованих із важкою формою COVID-19. Це вже друга частина випробувань ліків у рамках проєкту "Солідарність". У процесі першої фази в минулому році було зафіксовано, що чотири противірусні препарати не допомагають пацієнтам із COVID-19, які потрапили в лікарню, повідомляє New Atlas.

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Ще в березні минулого року ВООЗ оголосила про початок випробування противірусних препаратів як потенційних засобів лікування COVID-19. У рамках дослідження лікарських засобів, яке назвали "Солідарність", протестували чотири препарати: ремдесивір, гідроксихлорохін, лопінавір/ритонавір та інтерферон.

До моменту завершення дослідження наприкінці 2020 року в ньому взяли участь понад 11 тисяч осіб із 30 країн. Результати показали, що всі чотири противірусні препарати практично не впливають на загальну смертність або тривалість перебування пацієнтів у лікарні.

Тепер ВООЗ розпочала весняну частину своїх досліджень під назвою "Солідарність плюс". У рамках цього проєкту вивчать три препарати — артесунат, іматініб та інфліксимаб.

У минулому році найкраще допомагав пацієнтам із важкою формою COVID-19 імунодепресивний препарат дексаметазон, кажуть у ВООЗ.

Особливості імунодепресантів

Учені з'ясували, що стан госпіталізованих пацієнтів починає швидко погіршуватися через надмірну реакцію імунної системи організму та появу дихальної недостатності. Якщо вводити імунодепресанти перед тим, як стан госпіталізованих пацієнтів дійсно погіршиться, можна врятувати життя, кажуть у ВООЗ. За словами вчених, ці препарати не допомагають пацієнтам на ранніх стадіях захворювання. Якщо імунодепресанти ввести занадто рано, то це може значно погіршити перебіг хвороби.

Що за препарати

Усі три досліджувані препарати володіють протизапальними властивостями, але діють по-різному.

Інфліксимаб — це препарат для лікування моноклональними антитілами, призначений для інгібування запального білка, званого фактором некрозу пухлини альфа. Він зазвичай використовується для лікування хвороби Крона і ревматоїдного артриту.

Іматініб — це ліки від раку, відомі як низькомолекулярний інгібітор тирозинкінази.

Артесунат — протималярійний препарат із відомою протизапальною дією.

Інфліксимаб та артесунат вводяться внутрішньовенно, а іматініб — пероральний препарат. У новому випробуванні лікарських препаратів візьмуть участь понад 14 тисяч пацієнтів із 52 країн.

"Пошук більш ефективних і доступних лікарських препаратів для пацієнтів із COVID-19 залишається дуже важливим завданням, і ВООЗ пишається тим, що очолює ці глобальні зусилля", — говорить генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус. "Я хотів би подякувати уряду, фармацевтичним компаніям, лікарням, лікарям і пацієнтам, які об'єдналися, щоб зробити це в умовах справжньої глобальної солідарності".

Нагадуємо, що глава МОЗ України Віктор Ляшко заявив, що наприкінці осені-початку зими в Україні будуть доставлені два інноваційні препарати для лікування COVID-19.