На берег Сицилии пожаловал Люцифер. В Сиракузах зафиксирована самая высокая температура в Европе

Если результаты измерения будут подтверждены Всемирной метеорологической организацией, они побьют предыдущий европейский рекорд, зафиксированный в Афинах в 1977 году.

По предварительным данным местных метеорологов в Сиракузах, в городе на побережье итальянского острова Сицилия, была зафиксирована самая высокая температура за всю историю Европы — 48,8 °C. Поэтому не удивительно, что новую тепловую волну назвали Люцифером, пишет Science Alert.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Если результаты измерения будут подтверждены Всемирной метеорологической организацией, они побьют предыдущий европейский рекорд 48 °C, зафиксированный в Афинах в 1977 году.

Измерение проводились на фоне палящей жары, которая уже более недели не уходит из Средиземноморья, подпитывая губительные лесные пожары, которые уничтожают дома и уносят жизни многих людей из Италии, Греции, Алжира и Турции.

"Пожары опустошили Италию, а наша экосистема — одна из самых богатых и ценных в Европе, оказалась под угрозой", — рассказал мер Сиракузы Франческо Италия.

[ + – ] Сицилия – самый большой остров Средиземного моря

Согласно статистическим данным итальянского правительства, с 15 июня спасатели ликвидировали 44 442 лесных пожара, что значительно больше, чем 26 158 пожаров, зарегистрированных за все прошлое лето.

По данным метеорологов, волна жары на юге Италии вызвана антициклоном — область высокого давления, которая заставляет находящийся внутри нее воздух, опускаться, который сформировался над Северной Африкой.

Итальянские СМИ прозвали антициклон Люцифером. По прогнозам, Люцифер продолжит двигаться на север Италии, создавая ужасающие условия по мере продвижения к Риму.

На этой неделе лесные пожары охватили другие районы Южной Европы и Северной Африки, уничтожив многие деревни в Греции и вынудив тысячи людей эвакуироваться.