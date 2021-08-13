На берег Сицилії завітав Люцифер. У Сіракузах зафіксована найвища температура в Європі

Якщо результати вимірювання будуть підтверджені Всесвітньою метеорологічною організацією, вони поб'ють попередній європейський рекорд, зафіксований в Афінах у 1977 році.

За попередніми даними місцевих метеорологів у Сіракузах, місті на узбережжі італійського острова Сицилія, була зафіксована найвища температура за всю історію Європи — 48,8°C. Тому не дивно, що нову теплову хвилю назвали Люцифером, пише Science Alert.

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Якщо результати вимірювання будуть підтверджені Всесвітньою метеорологічною організацією, вони поб'ють попередній європейський рекорд 48°C, зафіксований в Афінах у 1977 році.

Вимірювання проводились на тлі пекучої спеки, яка вже більше тижня не йде з Середземномор'я, підживлюючи згубні лісові пожежі, які знищують будинки та забирають життя багатьох людей із Італії, Греції, Алжиру та Туреччини.

"Пожежі спустошили Італію, а наша екосистема — одна з найбагатших і найцінніших у Європі, виявилася під загрозою", — розповів мер Сіракуз Франческо Італія.

[ + – ] Сицилія — найбільший острів Середземного моря

Згідно зі статистичними даними італійського уряду, із 15 червня рятувальники ліквідували 44 442 лісові пожежі, що значно більше, ніж 26 158 пожеж, зареєстрованих за все минуле літо.

За даними метеорологів, хвиля спеки на півдні Італії викликана антициклоном — область високого тиску, яка змушує повітря всередині неї опускатися, — який сформувався над Північною Африкою.

Італійські ЗМІ прозвали антициклон Люцифером. За прогнозами, Люцифер продовжить рухатися на північ Італії, створюючи жахливі умови в міру просування до Риму.

На цьому тижні лісові пожежі охопили інші райони Південної Європи та Північної Африки, знищивши багато сіл у Греції та змусивши тисячі людей евакуюватися.