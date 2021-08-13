NASA пытается выяснить, как уничтожить Международную космическую станцию

Пока никто не знает, когда МКС прекратит свою работу, но план по утилизации уже готовят.

Пока не известна точная дата прекращения работы МКС, но NASA уже разрабатывает планы по уничтожению орбитальной станции. Еще в 2019 году в NASA одобрили план, согласно которому, по крайней мере, два российских космических корабля "Прогресс" направят 450-тонную конструкцию в атмосферу Земли, где она превратится в гигантский пылающий шар из расплавленного металла и других материалов, сообщает futurism.com

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Россия уходит

Россия недавно подтвердила, что планирует покинуть МКС к 2025 году. И не смотря на принятый план по утилизации, NASA и ее международные партнеры еще не пришли к конкретному соглашению по поду вывода станции из эксплуатации.

"NASA продолжает переговоры со своими международными партнерами, касательно плана безопасного спуска станции с орбиты, и рассматривает несколько вариантов", — говорит пресс-секретарь космического агентства Лия Чешир.

[ + – ] Международная космическая станция. В состав МКС входит 14 основных модулей. Общая стоимость станции составляет более 100 миллиардов долларов. Фото: wikipedia

Пока ничего не ясно

Другими словами, NASA еще не решило, как уничтожить МКС.

Международная космическая станция, собранная на орбите в результате миссий NASA и России в 1998 году, имеет срок службы 30 лет. Это значит, что она должна прекратить свое существование примерно через 7 лет.

План с участием космического корабля "Прогресс" впервые предложили еще в 2010 году. Тогда NASA попросило российскую сторону оценить возможности модификации космического корабля для выполнения этой миссии. По оценкам специалистов для отправки МКС в атмосферу понадобиться около 9 тонн ракетного топлива.

NASA даже разрабатывало планы досрочного прекращения работы орбитальной станции, если произойдет какое-то "катастрофическое события", и МКС выйдет из под контроля.

После того, как новый российский модуль "Наука" чуть не вывел из строя всю Международную космическую станцию, когда во время стыковки запустил свои двигатели, в NASA не совсем уверены, что российские корабли смогут справиться с задачей по утилизации МКС.

"Русские в принципе согласились предоставить модуль "Прогресс", но им также придется проделать определенную работу", — говорит руководитель комиссии по безопасности NASA Патриция Сандерс. "Достаточно сложно строить планы, касающиеся МКС, потому что у нас есть международное сообщество, поэтому вы не можете в одностороннем порядке решать, что делать".

Пока МКС останется на орбите

"Хотя наши международные партнеры разрешили работу орбитальной станции по крайней мере до декабря 2024 года, с технической точки зрения мы выяснили, что она может работать до конца 2028 года", — говорится в заявлении NASA.

А пока у NASA нет четкого плана, как уничтожить МКС после завершения ее эксплуатации.