NASA намагається з'ясувати, як знищити Міжнародну космічну станцію

Поки ніхто не знає, коли МКС припинить свою роботу, але план по утилізації вже готують.

Поки невідома точна дата припинення роботи МКС, але NASA вже розробляє плани по знищенню орбітальної станції. Ще у 2019 році в NASA схвалили план, згідно з яким, принаймні, два російських космічних корабля "Прогрес" направлять 450-тонну конструкцію в атмосферу Землі, де вона перетвориться в гігантський палаючу кулю з розплавленого металу та інших матеріалів, повідомляє futurism.com

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Росія йде

Росія нещодавно підтвердила, що планує покинути МКС до 2025 року. І незважаючи на прийнятий план по утилізації, NASA та її міжнародні партнери ще не дійшли до конкретної угоди щодо виведення станції з експлуатації.

"NASA продовжує переговори зі своїми міжнародними партнерами, щодо плану безпечного спуску станції з орбіти, і розглядає кілька варіантів", — говорить прессекретар космічного агентства Лія Чешир.

[ + – ] Міжнародна космічна станція. До складу МКС входить 14 основних модулів. Загальна вартість станції становить понад 100 мільярдів доларів. Фото: wikipedia

Поки нічого не ясно

Іншими словами, NASA ще не вирішило, як знищити МКС.

Міжнародна космічна станція, зібрана на орбіті в результаті місій NASA і Росії у 1998 році, має термін служби 30 років. Це означає, що вона повинна припинити своє існування приблизно через 7 років.

План за участю космічного корабля "Прогрес" вперше запропонували ще у 2010 році. Тоді NASA попросило російську сторону оцінити можливості модифікації космічного корабля для виконання цієї місії. За оцінками фахівців для відправлення МКС в атмосферу знадобитися близько 9 тонн ракетного палива.

NASA навіть розробляло плани дострокового припинення роботи орбітальної станції, якщо станеться якась "катастрофічна подія", і МКС вийде з під контролю.

Після того, як новий російський модуль "Наука" ледь не вивів з ладу всю Міжнародну космічну станцію, коли під час стикування запустив свої двигуни, в NASA не зовсім впевнені, що російські кораблі зможуть впоратися із завданням по утилізації МКС.

"Росіяни в принципі погодилися надати модуль "Прогрес", але їм також доведеться виконати певну роботу", — каже керівник комісії з безпеки NASA Патриція Сандерс. "Досить складно будувати плани, що стосуються МКС, тому що у нас є міжнародна спільнота, тому ви не можете в односторонньому порядку вирішувати, що робити".

Поки МКС залишиться на орбіті

"Хоча наші міжнародні партнери дозволили роботу орбітальної станції принаймні до грудня 2024 року, із технічної точки зору ми з'ясували, що вона може працювати до кінця 2028 року", — йдеться в заяві NASA.

А поки у NASA немає чіткого плану, як знищити МКС після завершення її експлуатації.