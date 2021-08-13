Июль признан наиболее жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений

Специалисты из США утверждают, что предыдущий рекорд был побит с минимальным разрывом – 0,01°C. При этом площадь льдов в Арктике значительно уменьшилась.

Средняя температура суши и поверхности океана в минувшем июле во всем мире была на 1,67°C выше среднего показателя XX века, составляющего 15,8°C. Нынешний показатель на 0,01°C превысил предыдущий рекорд, установленный в 2016 году и повторенный в 2019 и 2020. Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

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"В этом случае первое место – наихудшее место", – сказал администратор NOAA Рик Спинрад.

"Июль, как правило, самый теплый месяц, но в этом году он превзошел сам себя. Этот новый рекорд дополняет тревожный и разрушительный путь к изменению климата", – добавил Спинрад.

По данным NOAA, июль в Европе стал вторым самым жарким (после 2018 года) за всю историю наблюдений. На юге континента температура поднималась до 40°C.

Площадь льдов в Арктике уменьшилась на 16,8% в сравнении со средним значением для 1981–2010 годов.

[ + – ] Некоторые из наиболее значительных климатических событий, произошедших в июле 2021 года. Источник: NOAA

Напомним, ранее Фокус писал: изменения климата могут привести к тому, что Украина будет жить в субтропиках.

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