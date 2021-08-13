Липень визнаний найбільш спекотним місяцем за всю історію метеоспостережень

Фахівці з США стверджують, що попередній рекорд був побитий з мінімальним розривом — 0,01°C. При цьому площа льодів в Арктиці значно зменшилася.

Середня температура суші та поверхні океану минулого липня в усьому світі була на 1,67°C вищою за середній показники XX століття, що становить 15,8°C. Нинішній показник на 0,01°C перевищив попередній рекорд, встановлений у 2016 році і повторений у 2019 і 2020. Про це повідомило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"У цьому випадку перше місце — найгірше місце", — сказав адміністратор NOAA Рік Спінрад.

"Липень, як правило, найтепліший місяць, але цього року він перевершив сам себе. Цей новий рекорд доповнює тривожний і руйнівний шлях до зміни клімату", — додав Спінрад.

За даними NOAA, липень в Європі став другим найспекотнішим (після 2018 року), за всю історію спостережень. На півдні континенту температура піднімалася до 40°C.

Площа льодів в Арктиці зменшилася на 16,8% порівняно з середнім значенням для 1981-2010 років.

[ + – ] Деякі з найбільш значних кліматичних подій, що сталися в липні 2021 року. Джерело: NOAA

Нагадаємо, раніше Фокус писав: зміни клімату можуть призвести до того, що Україна буде жити в субтропіках.

Також ми розповідали, де у світі вирували лісові пожежі з початку цього року, і про які небезпеки таких пожеж говорять екологи.