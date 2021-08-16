Цветы для Пернатого Змея. В одной из пирамид Мексики нашли букеты возрастом 1800 лет

Внутри Пирамиды Солнца археологи нашли несколько букетов, принесенных в качестве подношения древнему богу.

В мексиканской Пирамиде Солнца, древнего города Теотиуакан, были обнаружены букеты цветов, возрастом 1800 лет. Они могли быть частью подношений богам. Об этом сообщает La Jornada.

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Одна из самых крупных пирамид в Мезоамерике располагается на Тропе Мертвых между пирамидой Луны и Цитаделью рядом с горой Серро-Гордо и является частью большого храмового комплекса.

Пирамида была построена богу Кецалькоатлю, которому древние люди принесли букеты цветов. Кецалькоатль и "Пернатый змей" был важным богом во времена древней Мезоамерики, историко-культурного региона простирающегося от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа.

Древние жители Теотиуакан верили, что божество принимало участие в создании человечества, поэтому занимало важное место в пантеоне богов. Ему часто приносили в жертву бабочек и колибри, а в поздний период культа приносились человеческие жертвы.

"Всего мы нашли четыре букета в очень хорошем состоянии, они все еще перевязаны веревками, вероятно, из хлопка. Это важная находка, потому что может рассказать нам о ритуалах, которые проводились в этом месте", – говорит археолог из Национального института антропологии и истории Мексики Серхио Гомес.

[ + – ] Букет цветов

Гомес говорит, что еще слишком рано говорить о точном возрасте находки.

"Пока не знаем точной даты, когда были собраны цветы, потому что только достали их из пирамиды. Но мы предполагаем, что букеты очень старые и собраны в первые эпохи Теотиуакана, от 2000 до 1800 лет назад", – объясняет Гомес.

Археолог вел поиски артефактов на месте разрушенного города почти 12 лет, исследуя почву, скалы и пирамиды в поисках подсказок.

Древний город Теотиуакан состоял из лабиринта пирамид, дворцов, храмов, домов, мастерских, рынков и проспектов. Он располагался в 50 км к северу от современного Мехико. Считается, что город был построен в 100 г. до н.э. и просуществовал до 8 века.

Археологи называют Теотиуакан одним из самых крупных городов в доиспанской Северной Америке с населением в 200 тыс. человек.

На данный момент, несмотря на более столетия исследований, археологами раскопано лишь 5% Теотиуакана.

Во время предыдущих раскопок Гомес и его команда обнаружили более 100 тыс. артефактов из древнего города, в частности, под тремя сохранившимися пирамидами.

Но подношения в виде цветов – это первые нетронутые ботанические материалы, которые были найдены на этом участке раскопок.

"Находка дает нам представление о флоре, которая могла использоваться в ритуальных целях. Также при просеивании земли было обнаружено несколько килограммов древесного угля, он мог использоваться для ритуальных церемоний для сжигания семян и фруктов" – добавляет эксперт.

[ + – ] Нефритовая маска Фото: La Jornada

В 2011 году археолог также обнаружил другие подношения у основания пирамид, в том числе останки животных, три человеческие фигурки и загадочную маску. Она была вырезана из цельного нефрита и является единственной в своем роде.