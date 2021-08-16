Квіти для Пернатого Змія. В одній з пірамід Мексики знайшли букети віком 1800 років

Усередині Піраміди Сонця археологи знайшли кілька букетів, принесених як підношення древньому богу.

У мексиканській Піраміді Сонця, стародавнього міста Теотіуакан, були знайдені букети квітів, віком 1800 років. Вони могли бути частиною підношень богам. Про це повідомляє La Jornada.

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Одна з найбільших пірамід у Мезоамериці розташовується на Тропі Мертвих між пірамідою Місяця і Цитаделлю поруч із горою Серро-Гордо і є частиною великого храмового комплексу.

Піраміда була побудована богу Кетцалькоатлю, якому стародавні люди принесли букети квітів. Кетцалькоатль і "Пернатий змій" був важливим богом за часів стародавньої Мезоамерики, історико-культурного регіону, що тягнеться від центру Мексики до Гондурасу та Нікарагуа.

Стародавні жителі Теотіуакан вірили, що божество брало участь у створенні людства, тому посідало важливе місце в пантеоні богів. Йому часто приносили в жертву метеликів і колібрі, а в пізній період культу приносилися людські жертви.

"Усього ми знайшли чотири букети в дуже хорошому стані, вони все ще перев'язані мотузками, ймовірно, з бавовни. Це важлива знахідка, тому що може розповісти нам про ритуали, які проводилися в цьому місці", — говорить археолог із Національного інституту антропології та історії Мексики Серхіо Гомес.

[ + – ] Букет квітів

Гомес каже, що ще занадто рано говорити про точний вік знахідки.

"Поки не знаємо точної дати, коли були зібрані квіти, тому що тільки дістали їх із піраміди. Але ми припускаємо, що букети дуже старі та зібрані в перші епохи Теотіуакана, від 2000 до 1800 років тому", — пояснює Гомес.

Археолог вів пошуки артефактів на місці зруйнованого міста майже 12 років, досліджуючи ґрунт, скелі та піраміди в пошуках підказок.

Стародавнє місто Теотіуакан складалося з лабіринту пірамід, палаців, храмів, будинків, майстерень, ринків і проспектів. Воно розташовувалося в 50 км на північ від сучасного Мехіко. Вважається, що місто було побудоване в 100 р до н. е. і проіснувало до 8 століття.

Археологи називають Теотіуакан одним із найбільших міст у доіспанській Північній Америці з населенням 200 тис. осіб.

Наразі незважаючи на понад століття досліджень, археологами розкопано лише 5% Теотіуакана.

Під час попередніх розкопок Гомес і його команда знайшли понад 100 тис. артефактів із древнього міста, зокрема, під трьома збереженими пірамідами.

Але підношення у вигляді квітів — це перші незаймані ботанічні матеріали, які були знайдені на цій ділянці розкопок.

"Знахідка дає нам уявлення про флору, яка могла використовуватися в ритуальних цілях. Також у процесі просіювання землі були знайдені кілька кілограмів деревного вугілля, він міг використовуватися для ритуальних церемоній для спалювання насіння і фруктів" — додає експерт.

[ + – ] Нефритова маска Фото: букет

У 2011 році археолог також знайшов інші підношення біля основи пірамід, зокрема рештки тварин, три людські фігурки і загадкову маску. Вона була вирізана з цілісного нефриту і є єдиною в своєму роді.