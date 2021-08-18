Морские вундеркинды. Ученые выяснили, что каракатицы имеют невероятно хорошую память

Эти морские животные могут помнить все, что они съели, а также то, где это произошло и когда, основываясь на самой пище.

Согласно новому исследованию, каракатицы могут запоминать конкретные события и помнить мельчайшие детали до самой старости, пишет The Science Times.

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Основываясь на результатах исследования, каракатица является первым животным, обладающим хорошей памятью, которая не исчезает с возрастом. Кембриджский университет, Университет Кана и Морская биологическая лаборатория провели совместное исследование, чтобы выяснить, как работает память этого морского существа.

Эксперимент был проведен с помощью 24 лекарственных каракатиц (лат. Sepia officinalis). Первой половине из них было 10-12 месяцев, а второй — 22-24 месяца, что эквивалентно людям пожилого возраста.

Как отметила эксперт по психологии Кембриджского университета и ведущий автор исследования Александра Шнелл, каракатицы могут помнить все, что они съели, а также то, где это произошло и когда, основываясь на самой пище.

Каракатицы могут принимать решения, основываясь на опыте, полученном во время питания, а лекарственные каракатицы еще и стареют.

Несмотря на то, что физические особенности и двигательные навыки этого вида страдают от старости, их потрясающая способность к запоминанию с возрастом не ухудшается.

Эпизодическая память — это психологическое обозначение долговременной памяти человека. Она представляет собой временную капсулу конкретных событий и переживаний, произошедших в течение нашей жизни.

Однако старение человека приводит к тому, что работа части мозга, известной как гиппокамп, ухудшается, в результате чего эпизодические воспоминания исчезают.

Тем не менее, у каракатиц нет гиппокампа, вместо него они имеют вертикальные доли, которые отвечают за память и способность к обучению. Эти вертикальные доли тоже разрушаются, но это происходит только в последние два-три дня жизни животного.

Каракатиц исследовали с помощью серии экспериментов. В ходе испытаний животных обучали приближаться к определенной области в водном резервуаре, используя пищу, которую они обычную потребляют. Еда варьировалась от их любимых травяных креветок до королевских, которые разложили в разных местах.

Исследование проводилось в течение 4 недель. Память каракатиц проверяли на протяжении всего эксперимента. Эксперты использовали разные виды пищи и локаций, что не позволяло животным запоминать "шаблон".

Результаты исследования показали, что каракатицы действительно обладают выдающейся памятью. Ученые также выяснили, что между молодыми и старшими каракатицами нет существенных различий.