Морські вундеркінди. Вчені з'ясували, що каракатиці мають неймовірно гарну пам'ять

Ці морські тварини можуть пам'ятати все, що вони з'їли, а також те, де це сталося і коли, ґрунтуючись на самій їжі.

Згідно з новим дослідженням, каракатиці можуть запам'ятовувати конкретні події та пам'ятати найдрібніші деталі до самої старості, пише The Science Times.

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Ґрунтуючись на результатах дослідження, каракатиця є першою твариною, яка володіє хорошою пам'яттю, яка не зникає з віком. Кембриджський університет, Університет Кана і Морська біологічна лабораторія провели спільне дослідження, щоб з'ясувати, як працює пам'ять цієї морської істоти.

Експеримент був проведений за допомогою 24 лікарських каракатиць (лат. Sepia officinalis). Першій половині з них було 10-12 місяців, а другий — 22-24 місяці, що еквівалентно людям похилого віку.

Як зазначила експертка з психології Кембриджського університету та провідна авторув дослідження Олександра Шнелль, каракатиці можуть пам'ятати все, що вони з'їли, а також те, де це сталося і коли, ґрунтуючись на самій їжі.

Каракатиці можуть приймати рішення, ґрунтуючись на досвіді, отриманому під час харчування, а лікарські каракатиці ще й старіють.

Незважаючи на те, що фізичні особливості та рухові навички цього виду страждають від старості, їхня приголомшлива здатність до запам'ятовування з віком не погіршується.

Епізодична пам'ять — це психологічне позначення довготривалої пам'яті людини. Вона являє собою тимчасову капсулу конкретних подій і переживань, які сталися протягом нашого життя.

Однак старіння людини призводить до того, що робота частини мозку, відомої як гіпокамп, погіршується, в результаті чого епізодичні спогади зникають.

Проте в каракатиць немає гіпокампу, замість нього вони мають вертикальні частки, які відповідають за пам'ять і здатність до навчання. Ці вертикальні частки теж руйнуються, але це відбувається тільки в останні два-три дні життя тварини.

Каракатиць досліджували за допомогою серії експериментів. У ході випробувань тварин навчали наближатися до певної області в водному резервуарі, використовуючи їжу, яку вони зазвичай споживають. Їжа варіювалася від їхніх улюблених трав'яних креветок до королівських, які розклали в різних місцях.

Дослідження проводилося протягом 4 тижнів. Пам'ять каракатиць перевіряли протягом усього експерименту. Експерти використовували різні види їжі та локацій, що не дозволяло тваринам запам'ятовувати "шаблон".

Результати дослідження показали, що каракатиці дійсно володіють видатною пам'яттю. Вчені також з'ясували, що між молодими і старшими каракатицями немає істотних відмінностей.