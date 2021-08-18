Инопланетные соседи. Насколько человечество рискует в поисках внеземной жизни

Космолог и астрофизик лорд Мартин Рис считает, что продвинутые инопланетные цивилизации могут уже знать о нашем существовании.

Член Палаты лордов, британский космолог и астрофизик лорд Мартин Рис считает, что поиск внеземного разума стоит того, несмотря на относительно небольшие шансы на успех, потому что ставки очень высоки. Об этом сообщает Science Focus.

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"Даже если поиск увенчается успехом (а немногие поставят на это более 1%), маловероятно, что сигнал от инопланетян будет декодируемым сообщением. Скорее всего, это будет побочный продукт (или даже ошибка) какой-то сверхсложной машины, далеко за пределами нашего понимания. Вероятно, мы сможем лишь проследить ее происхождение до инопланетных существ с другой планеты, чья эволюция могла начаться на миллиарды лет раньше", – говорит лорд Мартин Рис.

Он считает, что имеет смысл сосредоточиться на поисках планет земного типа, вращающихся вокруг долгоживущих звезд. Правда, в отличие от наших представлений о цивилизации, где это сообщество людей, инопланетная цивилизация может быть единым интегрированным разумом.

"Мне трудно понять некоторые опасения по поводу передачи каких-либо сигналов с Земли, которые могли бы обнаружить наше присутствие на планете. Продвинутые инопланетяне уже знают, что мы здесь, и могли бы уделить нам особое внимание, потому как мы на пороге перехода от технологической цивилизации существ из плоти и крови к сложному, почти бессмертному роботизированному существу", – отмечает британский космолог.

Он предполагает, что галактика возможно, кишит развитой жизнью, и наши потомки смогут "подключиться" к галактическому сообществу в качестве его "младших членов". С другой стороны сложная биосфера Земли может быть уникальной, и поиски внеземной жизни потерпят неудачу.

"Но в таком случае есть и положительна сторона. Тогда люди могли бы быть менее скромными в космическом отношении. Крошечная планета – бледно-голубая точка, может оказаться самым важным местом во всем космосе", – говорит Рис.

Он отмечает, что в отношении поиска внеземной жизни существует два главных принципа. Во-первых, "экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств", а во-вторых – "отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия".