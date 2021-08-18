Інопланетні сусіди. Наскільки людство ризикує у пошуках позаземного життя

Космолог і астрофізик лорд Мартін Різ вважає, що просунуті позаземні цивілізації можуть вже знати про наше існування.

Член Палати лордів, британський космолог і астрофізик лорд Мартін Різ вважає, що пошук позаземного розуму вартий того, незважаючи на відносно невеликі шанси на успіх, тому що ставки дуже високі. Про це повідомляє Science Focus.

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"Навіть якщо пошук увінчається успіхом (а деякі поставлять на це більше 1%), малоймовірно, що сигнал від інопланетян буде декодовуваним повідомленням. Швидше за все, це буде побічний продукт (або навіть помилка) якоїсь надскладної машини, далеко за межами нашого розуміння. Ймовірно, ми зможемо лише простежити її походження до інопланетних істот з іншої планети, чия еволюція могла початися на мільярди років раніше", — говорить лорд Мартін Різ.

Він вважає, що є сенс зосередитися на пошуках планет земного типу, що обертаються навколо довгоживучих зірок. Щоправда, на відміну від наших уявлень про цивілізацію, де це спільнота людей, інопланетна цивілізація може бути єдиним інтегрованим розумом.

"Мені важко зрозуміти деякі побоювання щодо передачі будь-яких сигналів із Землі, які могли б виявити нашу присутність на планеті. Просунуті інопланетяни вже знають, що ми тут, і могли б приділити нам особливу увагу, тому як ми на порозі переходу від технологічної цивілізації істот з плоті і крові до складного, майже безсмертного роботизованого створіння", — зазначає британський космолог.

Він передбачає, що галактика можливо, кишить розвиненим життям, і наші нащадки зможуть "підключитися" до галактичної спільноти як її "молодші члени". З іншого боку складна біосфера Землі може бути унікальною, і пошуки позаземного життя зазнають невдачі.

"Але в такому випадку є і позитивна сторона. Тоді люди могли б бути скромнішими у космічному відношенні. Крихітна планета — блідо-блакитна точка, може виявитися найважливішим місцем у всьому космосі", — говорить Різ.

Він зазначає, що стосовно пошуку позаземного життя існує два головні принципи. По-перше, "екстраординарні твердження вимагають екстраординарних доказів", а по-друге — "відсутність доказів не є доказом відсутності".