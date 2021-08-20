Ученые из лагеря скептиков утверждают, что люди фактически одни во Вселенной

Исследователи говорят, что не имеет значения, существует ли разумная инопланетная жизнь, человечество все равно не сможет ее отыскать.

Благодаря достижениям в астрофизике ученые теперь знают, что только в Млечном Пути существуют миллиарды экзопланет. Такая информация приводит большую часть научного сообщества к выводу, что жизнь действительно существует где-то еще во Вселенной. Тех, кто думает иначе, теперь считают чудаками, пишет научный публицист из Вашингтонского университета Алекс Березов для Big Think.

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"В настоящее время академические дебаты ведутся не о том, существует ли жизнь, а о том, в какой форме. Многие предполагают, что самая распространенная форма жизни – микробная. Справедливое предположение, учитывая, что на Земле люди относительно новое изобретение, в то время как микробы существуют уже 3,5 млрд лет. Поэтому астробиологи прикладывают все усилия для исследования атмосфер экзопланет на предмет признаков существования там бактерий", – пишет Березов.

Он говорит, что другая часть ученых пошла дальше и рассуждает о том, на что может быть похожа инопланетная разумная жизнь, если такая существует.

"Дебаты об инопланетянах страдают от серьезного недостатка перспективы", – отмечает Березов.

По его словам, если есть шанс, что люди найдут инопланетную жизнь, должны подтвердиться как минимум две маловероятные вещи.

Во-первых, это утверждение о том, что жизнь легко развивается. Десятилетия исследований мало что дали в плане определения механизма абиогенеза – образования жизни из неживой материи. В лаборатории ученым удалось достичь определенных успехов в создании биомолекул, таких как аминокислоты. Но исследователям лишь предстоит приблизиться к воспроизведению жизни в лабораторных условиях.

"Это явно указывает на то, что жизнь зарождается не так легко, как нам бы того хотелось", – подчеркивает эксперт.

Но даже если не принимать это во внимание, то остается другая проблема: большинство экзопланет негостеприимны для жизни. Одно из новых исследований показывает, что большинство звезд неспособны поддерживать жизнь растений посредством фотосинтеза, потому как они слишком тусклые. Сбор солнечной энергии – это первый шаг к эволюции жизни, но эволюция не может даже начаться, если такой энергии нет.

Во-вторых, должно подтвердиться еще одно маловероятное утверждение о том, что межзвездные путешествия возможны на практике.

"На мой взгляд, это еще более маловероятно, чем легко зарождающаяся жизнь. Мы знаем, что жизнь развила по крайней мере один раз, на Земле, но мы понятия не имеем, возможны ли межзвездные путешествия. Конечно, мы могли бы сесть на космический корабль и отправиться к Проксиме Центавра, но нам потребуется около 6300 лет на путешествие", – подчеркивает публицист.

Идея о том, что человечество или другая инопланетная цивилизация научится легко пересекать галактику, является чистым предположением, считает Березов.

Физически невозможно путешествовать со скоростью света, хотя можно путешествовать со скоростью, составляющей значительную ее часть.

"Тем не менее, даже если бы путешествия на скорости света были возможными, расстояние между звездами почти непостижимы. Например, другая сторона галактики находится на расстоянии более 100 тыс. лет", – объясняет эксперт.

Энтузиасты научной фантастики говорят, что ситуацию могут решить неизвестные технологии, такие как способность искажать ткань пространства-времени или путешествия через червоточину.

"Но опять же, такие предположения чисто умозрительные. Если не считать причудливой математики, которая предполагает, что такие маневры теоретически возможны, мы понятия не имеем, может ли это произойти на самом деле. То, что единороги и русалки теоретически возможны, не означает, что они существуют", – пишет автор.

Остаются черные дыры, в которые можно было бы нырнуть и выйти на другой стороне Вселенной. Даже если допустить, что такое путешествие возможно, проблема в том, что ближайшая к Земле черная дыра находится на расстоянии в 1500 световых лет.

"Сложив все это вместе, можно сделать отрезвляющий вывод: не имеет значения, существует ли разумная инопланетная жизнь где-то во Вселенной. Мы никогда ее не найдем, и они никогда не найдут нас. Иными словами, мы фактически одни во Вселенной", – подытожил публицист.