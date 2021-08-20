Вчені з табору скептиків стверджують, що люди фактично одні у Всесвіті

Дослідники говорять, що не має значення, чи існує розумне інопланетне життя, людство все одно не зможе його знайти.

Завдяки досягненням в астрофізиці вчені тепер знають, що тільки в Чумацькому Шляху існують мільярди екзопланет. Така інформація приводить більшу частину наукового співтовариства до висновку, що життя дійсно існує десь ще у Всесвіті. Тих, хто думає інакше, тепер вважають диваками, пише науковий публіцист з Вашингтонського університету Алекс Березов для Big Think.

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"Зараз академічні дебати ведуться не про те, чи існує життя, а про те, в якій формі. Багато припускають, що найпоширеніша форма життя — мікробна. Справедливе припущення, враховуючи, що на Землі люди відносно новий винахід, в той час як мікроби існують вже 3,5 млрд років. Тому астробіологи прикладають усі зусилля для дослідження атмосфер екзопланет на предмет ознак існування там бактерій", — пише Березов.

Він каже, що інша частина вчених пішла далі і міркує про те, на що може бути схожа інопланетне розумне життя, якщо таке існує.

"Дебати про інопланетян страждають від серйозного недоліку перспективи", — зазначає Березов.

За його словами, якщо є шанс, що люди знайдуть інопланетне життя, повинні підтвердитися як мінімум дві малоймовірні речі.

По-перше, це твердження про те, що життя легко розвивається. Десятиліття досліджень мало що дали в плані визначення механізму абіогенезу — утворення життя з неживої матерії. У лабораторії вченим вдалося досягти певних успіхів у створенні біомолекул, таких як амінокислоти. Але дослідникам лише належить наблизитися до відтворення життя в лабораторних умовах.

"Це явно вказує на те, що життя зароджується не так легко, як нам би того хотілося", — підкреслює експерт.

Але навіть якщо не брати це до уваги, то залишається інша проблема: більшість екзопланет негостинні для життя. Одне з нових досліджень показує, що більшість зірок не здатні підтримувати життя рослин за допомогою фотосинтезу, тому що вони занадто тьмяні. Збір сонячної енергії — це перший крок до еволюції життя, але еволюція не може навіть початися, якщо такої енергії немає.

По-друге, має підтвердитися ще одне малоймовірне твердження про те, що міжзоряні подорожі можуть виникнути на практиці.

"На мій погляд, це ще більш малоймовірно, ніж життя, яке легко зароджується. Ми знаємо, що життя розвинулось принаймні один раз, на Землі, але ми поняття не маємо, чи можливі міжзоряні подорожі. Звичайно, ми могли б сісти на космічний корабель і відправитися до Проксими Центавра, але нам буде потрібно близько 6300 років на подорож", — підкреслює публіцист.

Ідея про те, що людство або інша інопланетна цивілізація навчиться легко перетинати галактику, є чистим припущенням, вважає Березов.

Фізично неможливо подорожувати зі швидкістю світла, хоча можна подорожувати зі швидкістю, що становить значну її частину.

"Тим не менш, навіть якщо б подорожі на швидкості світла були можливими, відстань між зірками майже незбагненні. Наприклад, інша сторона галактики перебуває на відстані понад 100 тис. років", — пояснює експерт.

Ентузіасти наукової фантастики говорять, що ситуацію можуть вирішити невідомі технології, такі як здатність спотворювати тканину простору-часу або подорожі через червоточину.

"Але знову ж, такі припущення чисто нереалістичні. Якщо не брати до уваги химерну математику, яка передбачає, що такі маневри теоретично можливі, ми й гадки не маємо, чи може це статися насправді. Те, що єдинороги і русалки теоретично можливі, не означає, що вони існують", — пише автор.

Залишаються чорні діри, в які можна було б пірнути і вийти на іншій стороні Всесвіту. Навіть якщо допустити, що така подорож можлива, проблема в тому, що найближча до Землі чорна діра розташована на відстані в 1500 світлових років.

"Склавши все це разом, можна зробити протверезний висновок: не має значення, чи існує розумне інопланетне життя десь у Всесвіті. Ми ніколи його не знайдемо, і воно ніколи не знайде нас. Іншими словами, ми фактично одні у Всесвіті", — підсумував публіцист.