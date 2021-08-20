Появился до европейцев в Австралии. Ученые обнаружили гигантский 400-летний коралл

Коралловое сообщество у берегов австралийских Пальмовых островов ученые назвали самым широким кораллом.

Древнее коралловое сообщество, появилось еще до поселения европейцев в Австралии. Ему более 400 лет и теперь ученые назвали его самым широким кораллом Большого Барьерного рифа. Его ширина 10,4 метра в поперечнике. Этот коралл из карбоната кальция, который жители островов назвали Muga dhambi в основном населен колонией живых коралловых полипов, которые создавали его на протяжении многих поколений, сообщает Sciencealert

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"Крупные пориты, каменистые кораллы возле острова Гулбуди (Орфей) встречаются очень редко, но они очень живучи", — говорит Адам Смит из Университета Джеймса Кука. "Он пережил влияние инвазивных видов, циклоны и деятельность человека в течение почти 500 лет".

Коралл Muga dhambi обнаружили на глубине 7,4 метра. Кроме того, что он самый широкий, он шестой по высоте коралл из изученных в Большом Барьерном рифе. Его высота составляет 5,3 метра. Основываясь на высоте колонии, ученые оценивают его возраст от 421 до 438 лет.

[ + – ] Muga dhambi Фото: ScienceAlert

В то время как по сторонам коралла все еще живут его создатели вместе с их водорослями-симбиотами, зооксантеллами, на вершине коралла их почти нет. Здесь живут губки, водоросли и даже другие типы кораллов, которые соперничают за оставшееся пространство.

"Распространение губок, вероятно, будет опасным для размера и жизнедеятельности колонии", — говорят ученые.

[ + – ] Muga dhambi Фото: ScienceAlert

Принимая во внимание значительные экологические события, произошедшие по крайней мере с 1575 года, ученые выяснили, что это коралловое сообщество очень стойкое — оно пережило до 80 крупных циклонов за время своего существования, а также ухудшение качества воды из-за стока осадочных пород.

Muga dhambi — это каменистый коралл или порит. Это один из самых важных видов кораллов, создающих рифы, — они создают убежище своими большими конструкциями для других кораллов.

Учитывая мрачное будущее, с которым столкнутся кораллы из-за окисления океана и антропогенного глобального потепления, ученые считают, что мы можем многому научиться, наблюдая за этой устойчивой колонией.

На данный момент в этой коралловой колонии все еще бурлит жизнь, причем 70 процентов обитателей коралла — это живые кораллы.