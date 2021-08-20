З'явився до європейців в Австралії. Вчені виявили гігантський 400-річний корал
Коралове співтовариство біля берегів австралійських пальмових островів вчені назвали найширшим коралом.
Древнє коралове співтовариство, з'явилося ще до поселення європейців в Австралії. Йому більше 400 років і тепер вчені назвали його найширшим коралом Великого Бар'єрного рифа. Його ширина 10,4 метра в діаметрі. Цей корал з карбонату кальцію, який жителі островів назвали Muga dhambi переважно населений колонією живих коралових поліпів, які створювали його впродовж багатьох поколінь, повідомляє Sciencealert
"Великі поріти, кам'янисті корали біля острова Гулбуді (Орфей) зустрічаються дуже рідко, але вони дуже живучі", — говорить Адам Сміт з Університету Джеймса Кука. "Він пережив вплив інвазивних видів, циклони і діяльність людини протягом майже 500 років".
Корал Muga dhambi виявили на глибині 7,4 метра. Крім того, що він найширший, він шостий по висоті корал з вивчених у Великому бар'єрному рифі. Його висота становить 5,3 метра. Грунтуючись на висоті колонії, вчені оцінюють його вік від 421 до 438 років.
У той час як на всі боки корала все ще живуть його творці разом з їх водоростями-симбіотами, зооксантеллами, на вершині корала їх майже немає. Тут живуть губки, водорості і навіть інші типи коралів, які змагаються за простір, що залишився.
"Поширення губок, ймовірно, буде небезпечним для розміру і життєдіяльності колонії", — говорять вчені.
Беручи до уваги значні екологічні події, що відбулися принаймні з 1575 року вчені з'ясували, що це коралове співтовариство дуже стійке — воно пережило до 80 великих циклонів за час свого існування, а також погіршення якості води через стік осадових порід.
Muga dhambi — це кам'янистий корал або поріти. Це один з найважливіших видів коралів, що створюють рифи, — вони створюють притулок своїми великими конструкціями для інших коралів.
З огляду на похмуре майбутнє, з яким зіткнуться корали через окислення океану і антропогенне глобальне потепління, вчені вважають, що ми можемо багато чому навчитися, спостерігаючи за цією стійкою колонією.
Нині у цій кораловій колонії все ще вирує життя, причому 70 відсотків мешканців корала — це живі корали.