З'явився до європейців в Австралії. Вчені виявили гігантський 400-річний корал

Коралове співтовариство біля берегів австралійських пальмових островів вчені назвали найширшим коралом.

Древнє коралове співтовариство, з'явилося ще до поселення європейців в Австралії. Йому більше 400 років і тепер вчені назвали його найширшим коралом Великого Бар'єрного рифа. Його ширина 10,4 метра в діаметрі. Цей корал з карбонату кальцію, який жителі островів назвали Muga dhambi переважно населений колонією живих коралових поліпів, які створювали його впродовж багатьох поколінь, повідомляє Sciencealert

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"Великі поріти, кам'янисті корали біля острова Гулбуді (Орфей) зустрічаються дуже рідко, але вони дуже живучі", — говорить Адам Сміт з Університету Джеймса Кука. "Він пережив вплив інвазивних видів, циклони і діяльність людини протягом майже 500 років".

Корал Muga dhambi виявили на глибині 7,4 метра. Крім того, що він найширший, він шостий по висоті корал з вивчених у Великому бар'єрному рифі. Його висота становить 5,3 метра. Грунтуючись на висоті колонії, вчені оцінюють його вік від 421 до 438 років.

[ + – ] Muga dhambi Фото: ScienceAlert

У той час як на всі боки корала все ще живуть його творці разом з їх водоростями-симбіотами, зооксантеллами, на вершині корала їх майже немає. Тут живуть губки, водорості і навіть інші типи коралів, які змагаються за простір, що залишився.

"Поширення губок, ймовірно, буде небезпечним для розміру і життєдіяльності колонії", — говорять вчені.

[ + – ] Muga dhambi Фото: ScienceAlert

Беручи до уваги значні екологічні події, що відбулися принаймні з 1575 року вчені з'ясували, що це коралове співтовариство дуже стійке — воно пережило до 80 великих циклонів за час свого існування, а також погіршення якості води через стік осадових порід.

Muga dhambi — це кам'янистий корал або поріти. Це один з найважливіших видів коралів, що створюють рифи, — вони створюють притулок своїми великими конструкціями для інших коралів.

З огляду на похмуре майбутнє, з яким зіткнуться корали через окислення океану і антропогенне глобальне потепління, вчені вважають, що ми можемо багато чому навчитися, спостерігаючи за цією стійкою колонією.

Нині у цій кораловій колонії все ще вирує життя, причому 70 відсотків мешканців корала — це живі корали.