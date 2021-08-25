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Технологии и наука

Ученые обнаружили новый способ лучше отслеживать солнечные извержения

Юлия Чайка
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Средняя солнечная корона, Солнце, снимок
Средняя солнечная корона.

Солнечные извержения способны выводить из строя технику, включая радиосвязь и навигационные системы, поэтому крайне важно их детально изучать.

Используя спутник GOES-17, ученые CIRES сделали первые в истории изображения средней солнечной короны, также известной как внешняя атмосфера Солнца. Кроме того, они зафиксировали механизм, который вызывает солнечный ветер и большие извержения, называемые корональными выбросами массы, пишет Space.com.

"Наши приборы фокусируются на Солнце, но не на высоте, необходимой для наблюдения за этими событиями. Чтобы ответить на вопросы о том, как внешняя атмосфера Солнца соединяется с поверхностью звезды, мы создали большее поле зрения и мозаичные изображения Солнца, показывающие солнечную корону в крайнем ультрафиолетовом свете", — рассказал ведущий автор исследования Дэн Ситон.

Фотографии были созданы в августе и сентябре 2018 года Солнечным ультрафиолетовым тепловизором (SUVI) на спутнике GOES-17. На снимках запечатлены виды средней короны с каждой стороны Солнца.

Исследователи объединили эти разные фото вместе, чтобы создать более крупное изображение, раскрывающее структуру, температуру и природу крайнего ультрафиолетового излучения (крайняя ультрафиолетовая область спектра) из этой области внешней атмосферы Солнца, которую обычно очень сложно увидеть.

Средняя солнечная корона, Солнце, фото
Средняя солнечная корона.

Ультрафиолетовые излучения, выделяющиеся из солнечной короны, связаны с такими явлениями космической погоды, как постоянный поток солнечного ветра и солнечные извержения, которые могут долетать до Земли и вывести из строя технику, включая радиосвязь, электросети и навигационные системы.

Ученые определили среднюю корону как область внешней атмосферы Солнца, которая в конечном итоге приводит в движение солнечный ветер и большие солнечные извержения.

Изображения средней короны также позволили получить новые сведения о связи между сложной магнитной структурой внутренней и внешней короны, где солнечный ветер попадает в гелиосферу — огромный пузырь космоса, который окружает Солнце.

Объединив серию изображений, полученных с помощью SUVI, специалисты проследили, как плазма в средней короне движется взад и вперед между разными областями внешней атмосферы Солнца и в космос.

Ученые и представить себе не могли, что между этими регионами существует такая глубокая связь, но теперь они выяснили, что они все время взаимодействуют.

Результаты исследования могут помочь синоптикам лучше обнаруживать и отслеживать солнечные извержения — корональные выбросы массы, которые представляют серьезную угрозу для Земли.