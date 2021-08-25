Ученые обнаружили новый способ лучше отслеживать солнечные извержения

Солнечные извержения способны выводить из строя технику, включая радиосвязь и навигационные системы, поэтому крайне важно их детально изучать.

Используя спутник GOES-17, ученые CIRES сделали первые в истории изображения средней солнечной короны, также известной как внешняя атмосфера Солнца. Кроме того, они зафиксировали механизм, который вызывает солнечный ветер и большие извержения, называемые корональными выбросами массы, пишет Space.com.

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"Наши приборы фокусируются на Солнце, но не на высоте, необходимой для наблюдения за этими событиями. Чтобы ответить на вопросы о том, как внешняя атмосфера Солнца соединяется с поверхностью звезды, мы создали большее поле зрения и мозаичные изображения Солнца, показывающие солнечную корону в крайнем ультрафиолетовом свете", — рассказал ведущий автор исследования Дэн Ситон.

Фотографии были созданы в августе и сентябре 2018 года Солнечным ультрафиолетовым тепловизором (SUVI) на спутнике GOES-17. На снимках запечатлены виды средней короны с каждой стороны Солнца.

Исследователи объединили эти разные фото вместе, чтобы создать более крупное изображение, раскрывающее структуру, температуру и природу крайнего ультрафиолетового излучения (крайняя ультрафиолетовая область спектра) из этой области внешней атмосферы Солнца, которую обычно очень сложно увидеть.

[ + – ] Средняя солнечная корона.

Ультрафиолетовые излучения, выделяющиеся из солнечной короны, связаны с такими явлениями космической погоды, как постоянный поток солнечного ветра и солнечные извержения, которые могут долетать до Земли и вывести из строя технику, включая радиосвязь, электросети и навигационные системы.

Ученые определили среднюю корону как область внешней атмосферы Солнца, которая в конечном итоге приводит в движение солнечный ветер и большие солнечные извержения.

Изображения средней короны также позволили получить новые сведения о связи между сложной магнитной структурой внутренней и внешней короны, где солнечный ветер попадает в гелиосферу — огромный пузырь космоса, который окружает Солнце.

Объединив серию изображений, полученных с помощью SUVI, специалисты проследили, как плазма в средней короне движется взад и вперед между разными областями внешней атмосферы Солнца и в космос.

Ученые и представить себе не могли, что между этими регионами существует такая глубокая связь, но теперь они выяснили, что они все время взаимодействуют.

Результаты исследования могут помочь синоптикам лучше обнаруживать и отслеживать солнечные извержения — корональные выбросы массы, которые представляют серьезную угрозу для Земли.