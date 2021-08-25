Учені виявили новий спосіб краще відстежувати сонячні виверження

Сонячні виверження здатні виводити з ладу техніку, враховуючи радіозв'язок і навігаційні системи, тому вкрай важливо їх детально вивчати.

Використовуючи супутник GOES-17, учені CIRES зробили перші в історії зображення середньої сонячної корони, також відомої як зовнішня атмосфера Сонця. Крім того, вони зафіксували механізм, який викликає сонячний вітер і великі виверження, звані корональними викидами маси, пише Space.com.

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"Наші прилади фокусуються на Сонці, але не на висоті, необхідній для спостереження за цими подіями. Щоб відповісти на питання про те, як зовнішня атмосфера Сонця з'єднується з поверхнею зірки, ми створили більше поле зору і мозаїчні зображення Сонця, що показують сонячну корону в крайньому ультрафіолетовому світлі", — розповів провідний автор дослідження Ден Сітон.

Фотографії були створені в серпні та вересні 2018 року Сонячним ультрафіолетовим тепловізором (SUVI) на супутнику GOES-17. На знімках зображені види середньої корони з кожного боку Сонця.

Дослідники об'єднали ці різні фото разом, щоб створити більш велике зображення, що розкриває структуру, температуру й природу крайнього ультрафіолетового випромінювання (крайня ультрафіолетова частина спектру) з цієї ділянки зовнішньої атмосфери Сонця, яку зазвичай дуже складно побачити.

[ + – ] Середня сонячна корона

Ультрафіолетові випромінювання, що виділяються із сонячної корони, пов'язані з такими явищами космічної погоди, як постійний потік сонячного вітру та сонячні виверження, які можуть долітати до Землі й вивести з ладу техніку, враховуючи радіозв'язок, електромережі та навігаційні системи.

Учені визначили середню корону як частину зовнішньої атмосфери Сонця, яка в кінцевому підсумку приводить в рух сонячний вітер і великі сонячні виверження.

Зображення середньої корони також дозволили отримати нові відомості про зв'язок між складною магнітною структурою внутрішньої і зовнішньої корони, де сонячний вітер потрапляє в геліосферу — величезний міхур космосу, який оточує Сонце.

Об'єднавши серію зображень, отриманих за допомогою SUVI, фахівці простежили, як плазма в середній короні рухається назад і вперед між різними частинами зовнішньої атмосфери Сонця і в космос.

Учені й уявити собі не могли, що між цими регіонами існує такий глибокий зв'язок, але тепер вони з'ясували, що вони весь час взаємодіють.

Результати дослідження можуть допомогти синоптикам краще виявляти і відстежувати сонячні виверження — корональні викиди маси, які являють серйозну загрозу для Землі.