Учені виявили новий спосіб краще відстежувати сонячні виверження
Сонячні виверження здатні виводити з ладу техніку, враховуючи радіозв'язок і навігаційні системи, тому вкрай важливо їх детально вивчати.
Використовуючи супутник GOES-17, учені CIRES зробили перші в історії зображення середньої сонячної корони, також відомої як зовнішня атмосфера Сонця. Крім того, вони зафіксували механізм, який викликає сонячний вітер і великі виверження, звані корональними викидами маси, пише Space.com.
"Наші прилади фокусуються на Сонці, але не на висоті, необхідній для спостереження за цими подіями. Щоб відповісти на питання про те, як зовнішня атмосфера Сонця з'єднується з поверхнею зірки, ми створили більше поле зору і мозаїчні зображення Сонця, що показують сонячну корону в крайньому ультрафіолетовому світлі", — розповів провідний автор дослідження Ден Сітон.
Фотографії були створені в серпні та вересні 2018 року Сонячним ультрафіолетовим тепловізором (SUVI) на супутнику GOES-17. На знімках зображені види середньої корони з кожного боку Сонця.
Дослідники об'єднали ці різні фото разом, щоб створити більш велике зображення, що розкриває структуру, температуру й природу крайнього ультрафіолетового випромінювання (крайня ультрафіолетова частина спектру) з цієї ділянки зовнішньої атмосфери Сонця, яку зазвичай дуже складно побачити.
Ультрафіолетові випромінювання, що виділяються із сонячної корони, пов'язані з такими явищами космічної погоди, як постійний потік сонячного вітру та сонячні виверження, які можуть долітати до Землі й вивести з ладу техніку, враховуючи радіозв'язок, електромережі та навігаційні системи.
Учені визначили середню корону як частину зовнішньої атмосфери Сонця, яка в кінцевому підсумку приводить в рух сонячний вітер і великі сонячні виверження.
Зображення середньої корони також дозволили отримати нові відомості про зв'язок між складною магнітною структурою внутрішньої і зовнішньої корони, де сонячний вітер потрапляє в геліосферу — величезний міхур космосу, який оточує Сонце.
Об'єднавши серію зображень, отриманих за допомогою SUVI, фахівці простежили, як плазма в середній короні рухається назад і вперед між різними частинами зовнішньої атмосфери Сонця і в космос.
Учені й уявити собі не могли, що між цими регіонами існує такий глибокий зв'язок, але тепер вони з'ясували, що вони весь час взаємодіють.
Результати дослідження можуть допомогти синоптикам краще виявляти і відстежувати сонячні виверження — корональні викиди маси, які являють серйозну загрозу для Землі.